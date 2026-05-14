A PSG bankot robbantana a Real Madrid klasszisáért

A Paris Saint-Germain vezetősége a hétvégén felvette a kapcsolatot Federico Valverde képviselőivel. Bár egyelőre csak informális beszélgetésről van szó, a francia elitklub készen áll arra, hogy lecsapjon az uruguayi középpályásra, amennyiben a Real Madridnál a közelmúltban kialakult konfliktus a távozásához vezetne.

Az El Chiringuito televíziós műsor információi alapján – amelyeket a madridi AS  is megerősített – a PSG a hétvégén megkereste Federico Valverde menedzsmentjét. A kapcsolatfelvétel egyelőre informális jellegű volt, és elsősorban a Tchouaménivel történt verekedés utáni helyzet, valamint az aktuális kontextus felmérését szolgálta.

A francia klub érdeklődése nem új keletű: korábban is történtek már hasonló próbálkozások, ám ezek rendre elhaltak, mivel a középpályás megszerzését egészen idáig lehetetlen küldetésnek tartották, a jelenlegi madridi krízis azonban átírhatta a forgatókönyvet.

A francia fővárosban ugyanakkor tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy az uruguayi válogatott játékosnak egyelőre esze ágában sincs elhagyni a Real Madridot. Ez pedig a klubot megrázó öltözői botrány ellenére sem változott meg.

Az AS által megkérdezett források szerint az üzlet értéke 100 és 120 millió euró közé tehető. Bár jelenleg még korai lenne konkrét átigazolásról és a klubváltásról beszélni, a PSG lefektette az alapokat, hogy a megfelelő pillanatban azonnal lépni tudjon.


