Horváth Csenger szerint öngól a Diósgyőr kiesés utáni közleménye

Amint arról, a GOAL is beszámolt, a DVTK a DVSC elleni 5-0-s megsemmisítő vereséggel hivatalosan is búcsúzott az NB I-től. Ezt követően a klub egy közleményben foglalta össze a szezon történéseit, illetve taglalta a kiesés okait. "Bár az elmúlt öt évben a klubnak stabil volt a gazdasági háttere, ezen időszak sportszakmai döntései idézték elő azt a helyzetet, ahol most tartunk" - kezdte az írást a DVTK.

Ebben kitért a 2021 óta kinevezett sportigazgatókra, köztük dr. Bajúsz Endrére, az öt követő Horváth Csengerre, majd Kovács Zoltánra, akit márciusban menesztett a klub. Ezenkívül az évek alatt az együttesnél megfordult több vezetőedzőt is megemlítette a kommüniké, értékelve az általuk végzett munkát.

A közleményre válaszul Horváth egy Facebook-bejegyzésében a következőket írta:

"A szezon utolsó és egyben legnagyobb öngólját nem Tamás Márk szerzi, úgy tűnik. Teljes megtisztulást! Ui.: ha írsz valamit vállald a nevet, ez a felelősségvállalás 1. lépése. Hajrá, Diósgyőr!"

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.