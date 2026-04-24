Bózsik Tamás

Horváth Csenger szerint öngól a Diósgyőr kiesés utáni közleménye

Nem hagyta szó nélkül a DVTK kiesését a klub egykori sportigazgatója, Horváth Csenger, aki nem először bírálta nyilvánosan a diósgyőriek vezetőségét azóta, hogy felmentették a munkavégzés alól.

Amint arról, a GOAL is beszámolt, a DVTK a DVSC elleni 5-0-s megsemmisítő vereséggel hivatalosan is búcsúzott az NB I-től. Ezt követően a klub egy közleményben foglalta össze a szezon történéseit, illetve taglalta a kiesés okait. "Bár az elmúlt öt évben a klubnak stabil volt a gazdasági háttere, ezen időszak sportszakmai döntései idézték elő azt a helyzetet, ahol most tartunk" - kezdte az írást a DVTK. 

Ebben kitért a 2021 óta kinevezett sportigazgatókra, köztük dr. Bajúsz Endrére, az öt követő Horváth Csengerre, majd Kovács Zoltánra, akit márciusban menesztett a klub. Ezenkívül az évek alatt az együttesnél megfordult több vezetőedzőt is megemlítette a kommüniké, értékelve az általuk végzett munkát. 

A közleményre válaszul Horváth egy Facebook-bejegyzésében a következőket írta:

"A szezon utolsó és egyben legnagyobb öngólját nem Tamás Márk szerzi, úgy tűnik. Teljes megtisztulást! Ui.: ha írsz valamit vállald a nevet, ez a felelősségvállalás 1. lépése. Hajrá, Diósgyőr!" 

