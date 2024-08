Hivatalos: klubrekordért igazolt Angliába a Kecskemét védője!

Wayne Rooney lesz az edzője!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Amit vasárnap már Wayne Rooney is megerősített, mára hivatalossá vált: az angol másodosztályú Plymouth Argyle leigazolta Szűcs Kornélt a Kecskeméttől.

A KTE honlapja szerint a Championshipben szereplő együttes új kecskeméti klubrekordnak megfelelő összegért szerződtette a 22 esztendős játékost, így erre az ajánlatra a lilák nem mondhattak nemet.

Szűcs Kornél tavaly nyáron csatlakozott a Kecskeméthez, miután szerződése lejárt Diósgyőrben. Az elmúlt idényben a védelem közepén és jobb oldalán is nagy erőssége volt a csapatnak, összesen 35 tétmérkőzésen viselte a lila-fehér mezt.

"Ahogy azt mindig is vallottuk, a mi célunk az, hogy a magyar tehetségeket megtaláljuk, felépítsük, majd mindannyiunk közös megelégedésére idővel magasabb szintre segítsük, ezzel is értéket teremtve a kecskeméti és a magyar futball számára. Fontos természetesen, hogy eljöjjön a megfelelő ideje annak, hogy szakmailag és anyagilag is visszautasíthatatlan ajánlat érkezzen minden fél számára. Ez most megtörtént. Szűcs Kornél nem az első, és reméljük, hogy nem is az utolsó lesz a sorban, aki a KTE-ből indulva jutott el egy nívós külföldi bajnokságba. A Championship rengeteg élvonalbeli ligát is fényévekkel előz meg lehetőségeit tekintve, nem véletlen hívják a világ legerősebb másodosztályú bajnokságának, mely egyben a Premier League előszobája is. Nem sok játékosnak adatott meg, hogy az NB I-ből oda tudjon igazolni, éppen ezért is különösen nagy szó ez a klubváltás, nem csak a KTE, hanem az egész magyar futball számára. Kornél egy rendkívül tehetséges, fejlődni képes és akaró labdarúgó, akiről emberileg is csak a legjobbakat mondhatom el. Biztos vagyok benne, hogy ez neki még nem a végállomás, nagyon sok sikert kívánunk neki az egész klub nevében" – mondta Tóth Ákos sportigazgató a kecskemetite.hu-nak.

"Szavakkal leírhatatlan, hogy mi van bennem most. Az egyik oldalról hatalmas büszkeséget érzek, a másikról ott van bennem az is, hogy egy pici űrt hagyok magam után Kecskeméten. Úgy sikerült ez az egy év, ahogy azt elterveztem, de amikor megjöttem, nem gondoltam volna, hogy egy idény után már búcsúzkodni fogok. Minden Kecskeméten töltött perc egy élmény volt, a csapatra, a klubra, a kecskeméti emberekre és a városra is mindig nagyon jó szívvel fogok visszagondolni. Pályafutásom legjobb döntése volt, hogy a KTE-t választottam tavaly nyáron, büszke és boldog vagyok, hogy ebbe a kitűnő közegbe be tudtam illeszkedni, nagyon hiányozni fog mindenki. Izgatottan várom természetesen az új kihívást is, hogy elkezdjem az edzéseket, megismerjem az új csapattársaimat, edzőimet, illetve megtapasztaljam a Championship légkörét" - nyilatkozta Szűcs Kornél.