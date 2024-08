„Ő a jövő játékosa” – Beszélt magyar kiszemeltjéről Wayne Rooney

A Manchester United legendája szerint 48 órán belül véglegesíthetik az átigazolást.

Az angol másodosztályú Plymouth menedzsere, a Manchester United legendája, Wayne Rooney megerősítette, hogy csapata szerződtetné a Kecskemét hátvédjét, Szűcs Kornélt.

Sajtóértesülések alapján korábban már beszámoltunk arról, hogy a Plymouth Argyle megállapodott a Kecskeméttel a 22 éves magyar védő, Szűcs Kornél szerződtetéséről

Az angol másodosztályú csapat menedzsere, a Manchester United korábbi, legendás csatára, Wayne Rooney most megerősítette, hogy csapata szerződtetné a játékost.

„Ez így van. Nyilvánvalóan akad még néhány részlet, amit pontosítanunk kell ahhoz, hogy hogy célba érjünk, és reméljük, hogy ez a következő 48 órában meg is történik. Azt hiszem, a két klub már mindenben megegyezett, és már csak az orvosi vizsgálat, illetve az ilyenkor szokásos dolgok vannak hátra. Szűcs egy nagyon jó játékos, több poszton is tud játszani – jobbhátvédként és középhátvédként is –, így jó lehetőségeket biztosíthat nekünk” – mondta a Plymouth Live-nak Rooney.

A csakfoci.hu szemléje szerint arról is beszélt, fontos, hogy olyan játékosok legyenek a keretben, akik különböző posztokon tudnak játszani, mert ez egy kemény bajnokság, előfordulnak a sérülések.

„Szűcs nagyon jó a labdával és az atletikus képességei is kiválóak. Természetesen van még hová fejlődnie, de úgy gondolom, hogy ő nem csak az idei szezon, hanem a jövő játékosa is egyben. Elvégeztük a munkánkat a megfigyelésével és a játékának elemzésével, és úgy vélem, hogy nagyon jól illene hozzánk, de ahogy mondtam, még semmi sincs lezárva. Most rajtunk múlik, hogy meg tudjuk-e szerezni, és amikor ez megtörténik, akkor természetesen többet tudok majd mondani róla” – fogalmazott a Manchester United gólrekordere.

A megszólaltatta Szűcs Kornél Angliában tartózkodó képviselőjét, a CMG menedzseriroda társtulajdonos-igazgatóját, Pataky Tibort is:

„Wayne Rooney nyilatkozata nyilván árulkodó, de egyelőre érdemben nem áll módomban a részletekről beszélni, illetve a hírt megerősíteni” – mondta a játékosügynök.

Szűcs Kornél tavaly nyáron ingyen került Diósgyőrből Kecskemétre. A KTE-nél gyorsan alapemberré vált az utánpótlás-válogatott játékos, 34 tétmeccsen lépett pályára a lila-fehéreknél, májusban szerződést is hosszabbított a klubbal.

A Plymouth Live megjegyezte, hogy az Argyle jelentős sikereket ért el a múltban magyar játékosok szerződtetésével, hiszen korábban Buzsáky Ákos, Halmosi Péter és Timár Krisztián is a szurkolók kedvencévé vált.