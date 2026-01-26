Visszatérés a Premier League-be? A Bayern megszólalt Harry Kane ügyében

A Bayern München hivatalosan is megerősítette, hogy megkezdte a tárgyalásokat Harry Kane új szerződéséről. Az angol válogatott csapatkapitánya parádés szezont fut: eddig 30 mérkőzésen 34 gólt szerzett a bajorok színeiben.

Ennek ellenére az elmúlt hetekben felerősödtek a találgatások Kane jövőjével kapcsolatban, különösen egy esetleges Premier League-visszatérés kapcsán. A 32 éves támadó 2023 augusztusában érkezett a Bayernhez a Tottenhamtől, jelenlegi szerződése pedig 2027 nyaráig érvényes. A megállapodás tartalmaz egy 54 millió fontos kivásárlási záradékot, amely ebben a hónapban aktiválható.

A Bayern sportigazgatója, Max Eberl azonban egyértelművé tette a klub álláspontját:

„Tárgyalunk Harryvel” – erősítette meg hétfőn a Sky Germanynek.

A nyilatkozat néhány hónappal azután érkezett, hogy Kane maga is lehűtötte az angliai visszatérésről szóló pletykákat.

„Nem, jelenleg nem gondolkodom a visszatérésen. Nagyon boldog vagyok itt, még két év van hátra a szerződésemből. Élvezem minden pillanatát – a csapattal, az edzővel –, és remélem, továbbra is sikeresek leszünk” – mondta tavaly szeptemberben.

Kane a Premier League történetének második legeredményesebb gólszerzője 213 találattal, mindössze 47 góllal lemaradva Alan Shearer rekordjától. Emiatt sokan úgy vélik, előbb-utóbb visszatérhet Angliába, hogy megdöntse a csúcsot.

A csatár 2014 áprilisában mutatkozott be a Tottenham első csapatában, és több mint kilenc évet töltött Észak-Londonban. Ez idő alatt többször is megpróbálta megszerezni őt Pep Guardiola Manchester Cityje, sikertelenül.

Trófeát Kane a Spursnél nem nyert, Münchenben viszont már igen: Vincent Kompany irányításával bajnoki címet ünnepelhetett a Bundesliga előző idényében, majd 2025 augusztusában a Német Szuperkupát is elhódította.

A Bayern játékosaként elképesztő mérleggel rendelkezik az angol: 126 mérkőzésen 119 gól és 30 gólpassz minden sorozatot figyelembe véve.