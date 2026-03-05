Nicht für den FC Bayern München bitter! Vincent Kompany verkündet Ausfall von Harry Kane

Anstelle von Kane könnte gegen Gladbach Nicolas Jackson beginnen. Die kostspielige Leihgabe vom FC Chelsea war zuletzt kaum mehr zum Einsatz gekommen, in den vergangenen beiden Spielen gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund saß er über die volle Spielzeit auf der Bank. Insgesamt erzielte der 24-jährige Senegalese bisher fünf Tore für den FC Bayern, das letzte vor dreieinhalb Monaten Ende November.

"Wenn Harry nicht da ist, gibt es einige Jungs, die hoffen: Jetzt habe ich meinen Moment", sagte Kompany. "Da freuen wir uns als Staff auch, dass wir das mitbegleiten können." Die einzige Alternative zu Jackson wäre der offensive Mittelfeldspieler Serge Gnabry.

Abgesehen von Kane muss Kompany gegen Gladbach weiterhin auch auf Alphonso Davies und Hiroki Ito verzichten, die beiden Verteidiger leiden an Muskelfaserrissen. In die Startelf zurückkehren wird derweil der zuletzt verletzte Stammkeeper Manuel Neuer. "Manu ist fit", sagte Kompany.