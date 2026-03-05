Der FC Bayern muss beim Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag überraschend auf Torjäger Harry Kane verzichten. "Harry Kane ist nicht dabei", sagte Trainer Vincent Kompany bei der Pressekonferenz am Donnerstag. "Er hat einen Schlag auf seine Wade bekommen und sich davon noch nicht erholt."
Nicht für den FC Bayern München bitter! Vincent Kompany verkündet Ausfall von Harry Kane
Harry Kane kann in der Champions League wieder spielen
Die Blessur sei laut Kompany aber "nicht ernsthaft", der 32-jährige Stürmer aus England werde nicht "längere Zeit" ausfallen. Für einen Einsatz gegen Gladbach habe "vielleicht noch dieser eine Tag gefehlt". Bereits beim Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo am Dienstag soll Kane wieder dabei sein. "Wir gehen davon aus", sagte Kompany und ergänzte betont locker: "Sie sehen an meiner Körpersprache, dass ich ziemlich entspannt bin."
Bitter ist der Ausfall vor allem für Kane persönlich, jagt er doch Robert Lewandowskis Torrekord. Der Pole erzielte in der Saison 2020/21 insgesamt 41 Tore und damit mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte der Bundesliga in einer Saison. Kane steht nach 24 Spieltagen bei 30 Treffern.
FC Bayern München kann wieder auf Manuel Neuer setzen
Anstelle von Kane könnte gegen Gladbach Nicolas Jackson beginnen. Die kostspielige Leihgabe vom FC Chelsea war zuletzt kaum mehr zum Einsatz gekommen, in den vergangenen beiden Spielen gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund saß er über die volle Spielzeit auf der Bank. Insgesamt erzielte der 24-jährige Senegalese bisher fünf Tore für den FC Bayern, das letzte vor dreieinhalb Monaten Ende November.
"Wenn Harry nicht da ist, gibt es einige Jungs, die hoffen: Jetzt habe ich meinen Moment", sagte Kompany. "Da freuen wir uns als Staff auch, dass wir das mitbegleiten können." Die einzige Alternative zu Jackson wäre der offensive Mittelfeldspieler Serge Gnabry.
Abgesehen von Kane muss Kompany gegen Gladbach weiterhin auch auf Alphonso Davies und Hiroki Ito verzichten, die beiden Verteidiger leiden an Muskelfaserrissen. In die Startelf zurückkehren wird derweil der zuletzt verletzte Stammkeeper Manuel Neuer. "Manu ist fit", sagte Kompany.
FC Bayern München: Die nächsten Spiele des FCB
- Freitag, 6. März - 20.30 Uhr: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)
- Dienstag, 10. März - 21 Uhr: Atalanta - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 14. März - 15.30 Uhr: Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga)