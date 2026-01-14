Flick Alonso kirúgásáról: Ez a futball része, a klubnak és a csapatnak is hinnie kell benned

A Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick együttérző, ugyanakkor visszafogott hangnemben reagált arra, hogy a Real Madrid a héten menesztette Xabi Alonsót. A katalánok trénere hangsúlyozta: bár „nagyon jó kapcsolatot” ápol baszk kollégájával, az ilyen kegyetlen döntések sajnos a futball velejárói.

Alonsót debütáló madridi idényének felénél küldték el, nem sokkal azután, hogy a Real Madrid vereséget szenvedett a Barcelonától a Spanyol Szuperkupa döntőjében – éppen Flick csapatától. A közelgő Király-kupa-mérkőzés előtt tartott sajtótájékoztatón Flick elismerte: emberileg együttérez Alonsóval.

„Ez nem az én dolgom” – fogalmazott Flick. „Nagyon jó kapcsolatom van Xabival. Leverkusenben találkoztunk, azóta is tartjuk a kapcsolatot. Fantasztikus edző, és a legjobbakat kívánom neki a következő nagy projektjéhez.”

A német szakember ugyanakkor rávilágított arra is, mennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak az edzők a csúcsfutballban.

„Ez a futball része. A klubnak és a csapatnak is hinnie kell benned. Akik a döntéseket hozzák, megteszik, amit szükségesnek látnak. De nem akarok erről beszélni, mert egy edző munkája rendkívül összetett, óriási felelősséggel jár.”

Miközben Madridban bizonytalanság uralkodik, Barcelonában tovább erősödik a keret. A klub ezen a héten bejelentette João Cancelo visszatérését, aki kölcsönben érkezett az Al-Hilaltól. A portugál védő már szerepelt a katalánoknál a 2023–24-es idényben, visszatérése pedig meglepetést keltett, mivel korábban inkább belső védő igazolását várta a közvélemény a sérülések miatt.

Flick azonban világossá tette: elégedett jelenlegi védelmi opcióival, és inkább támadó hozzáadott értéket keresett.

„Korábban is mondtam, mindig azt kell néznünk, mire van most szükségünk” – magyarázta. „A belső védőposzton rendben vagyunk Cubarsíval, Gerard Martí­nnel vagy Eric Garcíával.”

A döntő szempont a taktikai sokoldalúság és a támadójáték minőségének növelése volt.

„Cancelo több poszton is bevethető, ebben egészen kiváló. Támadásban extra minőséget ad, amire szükségünk van. Amikor az ellenfél térfelén járatjuk a labdát, ez kulcsfontosságú.”

Felmerült ugyanakkor a kérdés, milyen állapotban van a 31 éves játékos, aki a szezon közben érkezett a szaúdi bajnokságból.

„Úgy gondolom, kaphat néhány percet Santanderben” – utalt a Racing Santander elleni Király-kupa-meccsre. „Úgy gondolom, hogy már most pályára léphet.”