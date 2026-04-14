Közvetlen panasztétel

Az FC Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick már korábban is kifejezte elégedetlenségét az Atlético Madrid pályájának gyepével kapcsolatban, a csapat hétfői edzésén ennek újabb jelét láthattuk. A hétfői edzésen jelen volt az UEFA egy küldöttje, akivel Flick személyesen is megosztotta panaszát, jelezve, túl hosszú a fű:

Sajtóértesülések szerint a Barcelona csak informálisan tett panaszt a gyep állapotáról, a hivatalos csatornákat nem vette igénybe.

Az ügy előzményei

Az Atlético pályájának gyepe nem most először lett gyanús a Barcelona csapatának. A katalánok megsemmisítő Király-kupa veresége során is felmerült a kérdés, mennyire okolható a fű állapota az első bekapott gólért, amikor Joan Garciát meglepte, hogy a lapos hazaadás felpattant, és lába alatt a kapuban kötött ki. Nem ő volt az egyetlen kapus, aki a matracosok otthonában vétett hatalmas hibát, ugyanis a Tottenham kapusa, Kinsky a Bajnokok Ligájában két bekapott gól előtt is megcsúszott.

Az UEFA válasza

Mindezek tudatában nem meglepő, hogy a Barcelona kapcsolatba lépett az UEFA-val, és megkérte őket, vizsgálják meg közelebbről a Metropolitano gyepének állapotát. A Bajnokok Ligájára érvényes protokoll szerint a fű maximális magassága 30 milliméter, ez vonatkozik mind az edzésre, mind a mérkőzés napjára. Az UEFA a küldöttség vizsgálata utáni nyilatkozatában elkötelezte magát a szabályok szigorú betartatása mellett:

„Mérni fogjuk, és szükség esetén levágjuk"

Az edzésen való személyes részvétel során a delegált megállapította, a fű valóban meghaladta a megengedett magasságot. A szövetség így arra utasította az Atlético Madridot, a mérkőzés előtt közölje a fű pontos, szabályoknak megfelelő magasságát, amely a meccs jegyzőkönyvébe is bekerül.

Forrás: COPE

