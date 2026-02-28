Két légiósunk is háborús övezetben ragadt - friss részletek derültek ki az állapotukról

A Nemzeti Sport elérte a két játékos ügynökét, a korábban Miskolcon védő Ivan Radost. Az ügynök elmondta, mindkét játékossal sikerült beszélni a nap folyamán, és biztonságban vannak: “Koszta Márkkal és Gera Dániellel is beszéltem ma. Mind a ketten kaptak már értesítést a bombázásokról. Nincs pánik, de bizonytalan a helyzet” - mondta el Rados.

Gera Dániel az iráni első osztályban szereplő Perszepolisz futballistája, ahová télen igazolt a DVTK-tól. Vele kapcsolatban képviselője elmondta, ügyfele jelenleg az iráni fővárosban, az egyik kiemelt célpontnak számító Teheránban tartózkodik: “Gera Dániel egy teheráni szállodában várja a híreket, egyelőre arról kapott tájékoztatást, hogy az Iránt érő támadások kizárólag katonai célpontokra irányulnak”.

Koszta Márk az izraeli Hapoel Petah Tikva együttesében szerepel, és a csapat holnapi meccse biztosan elmarad Rados szerint: “Koszta Márk a Hapoel Petah Tikvával holnap léphetne pályára a bajnokságban a Hapoel Tel-Aviv elleni hazai meccsen, de egyelőre kérdéses, hogy megrendezik-e a mérkőzést, mindenesetre a csapat mai edzése elmarad”.

