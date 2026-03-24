A Galatasaray horrorsérülést szenvedő játékosa megúszta az amputációt

Megúszta a legrosszabbat Noa Lang: a Galatasaray szélsőjének nem kellett amputálni a hüvelykujját, miután súlyos sérülést szenvedett az Anfielden a Liverpool elleni BL-nyolcaddöntő visszavágóján egy reklámtáblával történt ütközés során – erősítette meg a klub orvosa.

A 26 éves holland támadó a 4-0-ra elveszített mérkőzés hajrájában csúszott bele a pálya szélén elhelyezett reklámtáblákba, és olyan súlyos sérülést szenvedett a jobb hüvelykujján, hogy hordágyon kellett levinni a pályáról. A jelenetek sokkolóak voltak: a játékos láthatóan nagy fájdalmak között hagyta el a pályát, és a hüvelykujja vége részben leszakadt.

A futballistát Liverpoolban meg is műtötték, és bár a sérülés komoly volt, a klub orvosa, Yener İnce már akkor hangsúlyozta: teljes amputációról nincs szó.

„Fontos tisztázni, hogy nem történt teljes amputáció, ugyanakkor a sérülés jelentős. Jelenleg nem tapasztalunk komplikációkat, de folyamatosan figyeljük az állapotát, és szoros kapcsolatban állunk a holland válogatott orvosi stábjával” – állt a közleményben.

Az eset kapcsán az UEFA vizsgálatot indított, és a Liverpool is jelezte, hogy saját hatáskörben kivizsgálja a történteket.

Lang időközben csatlakozott a holland válogatotthoz a márciusi válogatott összetartásra, ugyanakkor a Norvégia elleni felkészülési mérkőzésen még nem lép pályára, viszont az Ecuador elleni találkozón már szerepet kaphat. A játékos kedden, vastagon bekötött hüvelykujjal vett részt az edzésen.

A támadó maga is megnyugtatta a szurkolókat: „Még mindig megvan a hüvelykujjam, és ez a legfontosabb. Egy ideig nem tudok PlayStationözni, de majd idővel visszatér az is. Szerencsére a futballhoz csak a lábaimra van szükségem.”

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.