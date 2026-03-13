A maisfutebol.iol.pt úgy fogalmaz, hogy a Ferencváros „2–0-ra legyőzte (az erről készült összefoglalót ITT olvashatja) a gyengélkedő Bragát”. A portál kiemeli: bár a vendégek az első félidőben többet birtokolták a labdát, mezőnyfölényük meddő maradt. „A Braga jól járatta a labdát, de a helyzetek kialakításával problémái voltak, az első 45 percben nem okozott komoly veszélyt Gróf Dávid kapuja előtt, míg a Ferencváros pontosan és hatékonyan játszott.”

A sapo.pt szerint a hazai csapat kezdte jobban a mérkőzést, és agresszívebben lépett bele a párharcokba. A lap hozzáteszi: a második félidőben javult a Braga teljesítménye, többet támadtak és többet birtokolták a labdát, de gólt nem tudtak szerezni, miközben a Ferencváros növelte előnyét. A portál szerint a portugál csapat „megnehezítette a saját dolgát a továbbjutás felé vezető úton”.

Az abola.pt a Braga vezetőedzője, Carlos Vicens nyilatkozatát idézi. A spanyol tréner szerint a hatékonyság döntötte el az első mérkőzést. „Tudtuk, hogy nem lesz 15 gólhelyzetünk, de ami lehetőséget teremtettünk a Ferencváros kapuja előtt, azt ki kellett volna használni. Az egyenes kieséses szakaszban az a döntő, mennyire vagyunk hatékonyak a befejezéseknél. Nem engedhetünk meg magunknak olyan hibát sem, amilyet az első gól előtt vétettünk.”

Vicens ugyanakkor hangsúlyozta, hogy csapata még nem mondott le a továbbjutásról. „Tudom, hogy fáj ez az eredmény, de nincs idő bánkódni. Dolgoznunk kell, hogy jobbak legyünk, és hinnünk kell abban, hogy a visszavágón fordíthatunk. Hónapok óta jó munkát végzünk, nem adhatjuk fel.”

Az ojogo.pt a Braga támadójának, Ricardo Hortának az értékelését szemlézte. A portugál válogatott játékos szerint csapata nem tudott megfelelően reagálni a Ferencváros agresszív játékára. „Tisztában voltunk vele, hogy agresszíven játszó csapatról van szó, de nem tudtuk megtörni őket. A második félidőben feljavultunk, szóval voltak pozitívumok is” – mondta Horta, aki szerint a párharc még nyitott: „Még csak a félidőnél tartunk.”

A record.pt a mérkőzés kulcspillanatait is felidézte. A 32. percben Gavriel Kanichowsky szerzett vezetést a Ferencvárosnak Lenny Joseph passza után (1–0). A 68. percben Cebrail Makreckis beadását követően Joseph talált a hálóba, beállítva a 2–0-s végeredményt.

A Ferencváros vezetőedzője Robbie Keane a győzelem után kiemelte játékosai teljesítményét, ugyanakkor elismerően beszélt a Braga játékáról is. „A játékosaink fantasztikusan teljesítettek, és nem hagytuk, hogy a Braga tartósan birtokolja a labdát. Ez egy különleges győzelem, de még csak az út felénél járunk.”

A visszavágót március 18-án magyar idő szerint 16:30-tól rendezik Bragában. A továbbjutóra a Panathinaikosz–Real Betis párharc győztese vár, amelynek első mérkőzését a görög csapat 1–0-ra nyerte.

