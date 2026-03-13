A budapesti mérkőzésen a hazaiak 2–0-ra győztek a Ferencváros Stadionban. A zöld-fehérek agresszív letámadással és szervezett játékkal lepték meg a portugál együttest, amely ugyan többet birtokolta a labdát, de a hatékonyság a magyar csapat oldalán állt.

Az első félidőben mindkét kapu előtt akadtak lehetőségek, ám a vezetést a Ferencváros szerezte meg: a 32. percben Gavriel Kanichowsky talált a kapuba, miután kihasználta a portugál védelem hibáját. A fordulás után sem változott jelentősen a játék képe, a Braga próbálta átvenni az irányítást, de a hazaiak kontrái veszélyesek maradtak. A 69. percben Lenny Joseph egy gyors támadás végén növelte a különbséget, beállítva a 2–0-s végeredményt.

A mérkőzés után a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane elégedetten értékelt, ugyanakkor óvatosságra intett.

„Nem tudom, hogy az ellenfelünk mire számított, de az biztos, hogy van egy kétgólos előnyünk. Ezzel adtunk magunknak valamit, amibe kapaszkodhatunk, hiszen jelenleg még csak a párharc félidejében vagyunk” – fogalmazott az ír szakember az MTI beszámolója szerint. Hozzátette, több mint húszéves futballkarrierje során megtanulta, hogy egy párharc pillanatok alatt megfordulhat, ezért a csapat nem ünnepelt túlzottan a gólok után sem.

A Braga vezetőedzője, Carlos Vicens szerint csapata nem tudta kellően kontrollálni a játékot az első félidőben, és a két kapott gól is a ferencvárosi letámadásból következő labdavesztések után született. A spanyol szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy még semmi sem dőlt el.

„Megvoltak a helyzeteink, de agresszívebbnek és pontosabbnak kellett volna lennünk. Fáj ez a vereség, de nincs idő keseregni. Hinnünk kell abban, hogy hazai pályán nyerni tudunk, és olyan eredményt érünk el, amely a továbbjutásunkat jelenti” – mondta.

A visszavágót jövő szerdán rendezik Bragában, ahol a portugál együttes megpróbálja ledolgozni hátrányát. A továbbjutó a Panathinaikosz FC és a Real Betis párharcának győztesével találkozik majd a negyeddöntőben.

Bár a Ferencváros kedvező helyzetből várhatja a második mérkőzést, a párharc továbbra is nyitott: a Braga hazai pályán még megfordíthatja az állást, így a továbbjutás kérdése csak a portugáliai visszavágón dől el.

Forrás: MTI, fradi.hu, scbraga.pt

