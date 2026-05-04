Magyar lett a Fradi argentinja – de az MLSZ sem tudott róla?!

Ahogy arról beszámoltunk, a Ferencváros argentin védője, Mariano Gómez magyar állampolgár lett. A januárban érkezett hátvéd múlt szerdán letette az esküt, így az Újpest elleni, 5–0-ra megnyert derbin már a magyarszabálynak megfelelő játékosként lépett pályára.

A lépés nagy visszhangot váltott ki, nem meglepő, hogy az újpestiek hangosbemondója sem ment el szó nélkül a váratlan honosítás mellett, és keményen odaszúrt az ősi rivális Ferencvárosnak.

A kiütéses győzelmet követően a Fradi Zóna Értékelés Live adásában Gómez elmondta, hogy a jövőben szívesen pályára lépne a magyar válogatottban is. A Blikk megkereste az MLSZ-t az ügyben, a Magyar Labdarúgó Szövetség pedig ismertette álláspontját az argentin–magyar kettős állampolgárságú hátvéd honosításával kapcsolatban:

„Mariano Gómez magyar állampolgárságának megszerzése a Magyar Labdarúgó Szövetség bevonása és tájékoztatása nélkül történt. Az elmúlt másfél évtizedben több labdarúgó adott be honosítási kérelmet, amelyeknél az eljáró szervek nem minden esetben, de több alkalommal kikérték az MLSZ szakmai álláspontját. Az MLSZ elnökségének határozata szerint egy külföldi labdarúgó honosítási kérelmét a szövetség akkor támogatja, ha a játékos NB I-ben vagy NB II-ben játszik, és a FIFA vonatkozó szabályzata alapján beválogatása esetén szerepelhet valamely korosztályos vagy felnőtt magyar válogatottban” – válaszolta a szövetség a Blikk kérdésére.

Mivel a válasz után több kérdés továbbra is nyitott maradt, biztosra vehető, hogy az ügynek lesz még folytatása.

