Úgy tűnik, a Ferencváros francia támadója, Lenny Joseph lehet a következő, akiért komoly összeget kaphat a magyar bajnok. Az értesülések szerint a KRC Genk már fel is vette a kapcsolatot a 25 éves játékos képviselőivel, hogy felmérjék, mennyire nyitott a Jupiler Pro League-be való költözésre. A belga klub azonban nincs egyedül, több európai csapat is figyeli a szélsőként és csatárként is bevethető futballista helyzetét.

Átalakuló keret: Kovacevic, Acolatse érkezett, Joseph mehet?

A Fradi kerete jelentős átalakuláson megy keresztül ezen a télen. Ahogy arról korábban írtunk, Tóth Alex és Varga Barnabás rekordösszegekért távozott. A középpálya megerősítésére már megérkezett a rutinos válogatott Nagy Ádám, aki a Serie B-ből tért haza, miközben a támadószekcióba is érkeztek friss arcok.

Amennyiben Joseph távozik, a szakmai stábnak akkor sem kell kétségbe esnie, hiszen a rivális Újpest elől elcsábított Franko Kovacevic és a Diósgyőrből igazolt Elton Acolatse is készen áll, hogy átvegye a helyét a gólszerzésben.

Lenny Joseph karrierje

A 2000-ben született párizsi támadó útja a Le Puy Foot bravúros kupamenetelésétől indult, majd a Metznél eltöltött 40 profi mérkőzés után a Grenoble-ban vált igazán meghatározóvá, ahol 56 találkozón 16 gólban vállalt szerepet. A Ferencvárosban nyújtott meggyőző és gólra törő teljesítménye pedig mostanra a belga élvonal kapujáig repítette a tehetséges csatárt.

A kérdés már csak az: a Genk ajánlata elég meggyőző lesz-e ahhoz, hogy a Fradi elengedje egyik legértékesebb támadóját az Európa-liga küzdelmei közepette?