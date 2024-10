Fizetésmegvonás, edzőmenesztés? Következményekkel fog járni a Paks elleni zakó Debrecenben!

Már ma eldőlhet Máté Csaba sorsa a DVSC kispadján!

A Debreceni VSC sorozatban negyedik vereségét szenvedte el Máté Csaba irányításával, ráadásul a legutóbbi, Paksi FC elleni találkozón a Nagyerdei Stadionban 0-5-ös eredménynél fújták le a mérkőzést. Makray Balázs, a DVSC cégvezetője az Index megkeresésére elmondta, hogy következményei lesznek az elmúlt hetek csúfos eredményeinek.

Makray Balázs az Index kérdésére az egyik legégetőbb kérdésre is válaszolt, hogy vajon továbbra is töretlen a bizalom Máté Csaba vezetőedző személyét illetően.

"Négy vesztett mérkőzés után sok mindenen lehetne gondolkozni, de a négyes vesztő széria első három találkozója nem volt szégyenletes, igaz, a negyedik, a Paks elleni nagyon is az volt. Ami ott és akkor történt, az teljességgel elfogadhatatlan és méltatlan a klubunk hagyományaihoz. Ami szombaton történt, az nem marad következmények nélkül. Vasárnap az edzést követően a stáb tartott egy érzelmektől is átfűtött, tisztázó beszélgetést a játékosokkal, hétfőn pedig összeül a tulajdonosi vezetőség"

szögezte le a cégvezető.

Makray szavait támasztja alá, hogy Pór Károly újságíró értesülései szerint ma születhet döntés a DVSC -nél Máté Csaba jövőjével kapcsolatban. A vezetőedzőt augusztus 30-án nevezték ki a hajdúságban, majd egy Békéscsaba elleni győztes Magyar Kupa-meccsen mutatkozott be. Az azóta eltelt időszakban mind a négy NB I-es meccsen alulmaradt a Loki, egyedül a válogatott szünet alatt megrendezett (szintén) egy Békéscsaba elleni barátságos meccsről tud felmutatni győzelmet a szakember.

Az Index a lehetséges következményekről is kérdezett a Paks elleni zakót követően, amelyben a pénzbüntetés lehetőségét is felvetették.

"Akár még az is – jelezte Makray. – Az biztos, hogy nem marad következmények nélkül a szombati 0–5. Egyébként meggyőződésünk, hogy a játékoskeret nem gyenge, sokkal előrébb kellene tartanunk a tabellán. Vállaljuk a felelősséget, valóban nem néz ki most jól a csapat, de 23 forduló még hátravan a 33-ból."

Úgy hírlik Debrecenben, még a tulajdonosi szerkezet átalakítása is szóba került, azaz Ike Thierry Zaengeltől, az igazgatótanács elnökétől esetleg visszavásárolja a város a tulajdonrészét.

"Valóban volt egy tanácskozás két-három igazgatósági tag között a meccset követően, de várnunk kell, hogy leülepedjenek az indulatok – mondta a cégvezető. – Arról nincs szó, hogy átalakulna a tulajdonosi szerkezet, amely jelenleg úgy néz ki, hogy Ike Thierry Zaengel cége, az NSE Invest 70 százalék plusz egy szavazatot birtokol, a maradékon pedig az önkormányzat és a DVSC klub osztozik."

Természetesen ami az elnökségnek, az a szurkolóknak sem tetszett. A Nagyerdei Stadionban a találkozó lefújását követően a debreceni ultrák levetették csapatuk játékosaival a mezeket, amelyeket végül árverésre bocsátanak (elmondásuk szerint: legalább ennyi pozitívuma legyen a mai meccsnek). A mezek bevételéből a Bodolai Ferenc Add a Mancsod Alapítványt támogatják majd. A mezlevételt érintő témában Hrutka János is kiírta véleményét: Bármi is a mozgatórugója, a jelentése egy: a szurkoló szerint nem vagy alkalmas viselni szeretett klubja mezét. Te pedig egyetértesz ezzel. Azt mondod, beismered, hogy nem vagy odavaló. Ahelyett, hogy kihúzott felsőtesttel kiállnál és vállalnád, aki vagy.

A mérkőzésnek nem csak kint, de öltözőn belül is volt hangja: Dzsudzsák Balázs az öltözőbe érve ordítozott a csapattársaival, valamint az M4 Sportnak interjút adó Megyeri Balázsnak is odaszólt.

„Gyertek Ki! Megyó, fejezzétek be a riportot! Fejezzétek be a riportot, menjetek ki! Nem a tévé az első, hanem a klub! Engedjétek ki!" - fejezte ki nemtetszését a 37 esztendős csapatkapitány. Hirtelen felindulása maitt kritikus kommenteket is kapott a közösségi médiában az egykori válogatott játékos. Az Indexnek Makray is nyilatkozott az incidensről.

"Először is le a kalappal Megyeri előtt, ebben a helyzetben, egy ilyen vereség után volt bátorsága odaállni a tévé kamerája és mikrofonja elé. Nem beszélve arról, ha ő nincs, akkor akár nyolc-kilenc gólt is kaphattunk volna. Dzsudzsáknak pedig csapatkapitányként óriási nyomást kell elviselnie minden fronton, így meg tudom érteni, ha ilyen éles helyzetben elszakad nála a cérna."

-kelt játékosainak védelmére a cégvezető.