A Ferencváros kiütötte az Újpestet és ismét élre állt a bajnokságban + videó

A találkozót a Ferencváros kezdte jobban, Abu Fani beadására a télen igazolt Franko Kovacevic érkezett a hosszún, és passzolt az üres kapuba (1-0).

A 36. percben egy szöglet utáni kavarodás után Mariano Gómez pofozta be a labdát három méterről (2-0).

Az első félidő hosszabbításában pedig a héten szerződtetett Osváth Attila beadását Gabi Kanichowsky bólintotta be a hosszúba (3-0).

A második félidőben már sokkal kiegyenlítettebb volt a játék, helyzetek itt is, ott is kialakultak, azonban az Újpest nem tudott már szípteni, így végül a Fradi 3-0-ra nyert a Groupama Arénában rendezett mérkőzésen.

Győzelmének köszönhetően a Ferencváros pontszámban beérte az ETO FC-t, és az egymás elleni eredményeknek köszönhetően átvette a vezetést a bajnokságban.

Dárdai Pál a Fradit dicsérte a derbi előtt az M4 Sport stábjának.