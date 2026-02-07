Dárdai Pál: „a Groupama Arénában mindig otthon vagyok!"

Dárdai Pál a Ferencváros-Újpest rangadó előtt az ősi riválist méltatta:
„Amikor elvállaltam [az Újpest sportigazgatói posztját – a szerk], tudtam, mit vállalok, nem lesz egyszerű, nem csoda embernek jöttem, csodát tenni, hanem dolgozni. Ez egy hosszú út, különben otthogy vagyok itt, mivel a válogattal mindig nyertünk a Groupama Arénában. Úgy hogy ilyen szempontból pozitív a hangulatom. Meg ide mindig szívesen jövök, ugye itt egy példakép, Hajnal Tamás számomra. Amit itt összerakott, az egy kisebb csoda. nem véletlenül szerepelnek ilyen jól az Európa-ligába. Igazi példakép lehet a Ferencváros. Igaz ma úgy jöttünk, hogy szeretnénk csipegetni"
– húzta alá.
A 49 éves szakember ezután a újpesti tapasztalairól is szót ejtett:
„Sajnos pozítiv értelemben semmi nem lepett meg Újpesten, csak negatívan. Egy győztes klubot, ugye Magyarországon egy Fradi, egy Újpest egy győztes klub volt, belülről, az irodából a dolgozók sugároztak a sikertől, a tudástól, a csapatok féltek eljönni idegenbe játszani. Ez azonban megszűnt, fel kell építeni egy új mentalitást, igenis itt vannak lilák, itt van közösség, igényes közeg van, amire az új stadion felépül, addigra legyen úgy, hogy 10-12 ezer néző gyerekkel és családokkal együtt kijár, és van egy csapat, akit tényleg komolyan kell venni"
– zárta gondolatait Dárdai.
Korábban Dárdai Pál arról is beszélt, milyen esélyei vannak az Újpestnek a derbin. De Curtis is elmondta, mit vár a Ferencváros elleni rangadóról.
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!