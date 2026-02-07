Dárdai Pál: „a Groupama Arénában mindig otthon vagyok!"

Dárdai Pál, az Újpest decemberben kinevezett sportigazgatója az M4 Sport felvezető műsorának vendége volt Hajnal Tamással, a Ferencváros sportigazgatójával egyetemben a derbi előtt. Dárdai a beszélgetés során többször is a Fradit méltatta, majd arról is beszélt, hogyan telt az első hónapja az Újpest vezetőjeként. Mutatjuk a részleteket.