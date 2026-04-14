„Ha egyet lehetne kívánni, akkor azt mondom, hogy legyünk Újpesten bajnokok"
– nyilatkozta Szabó András, művésznevén Csuti a Fradi TV-nek a Ferencváros-Puskás Akadémia mérkőzés félidejében.
„Ne pontazonossággal legyünk bajnokok, hanem pont előnnyel, mert akkor sajnos az utolsó fordulóig számolni kell, ahhoz szerintem elfogyott az idegrendszerünk"
– tette hozzá Csuti.
A Ferencváros-Puskás Akadémia mérkőzést végül a Fradi nyerte meg 2-1-re. Győzelmének köszönhetően Ferencváros pontszámban utolérte az ETO FC-t, és az egymás elleni eredményeknek köszönhetően meg is előzte a győrieket a bajnoki tabellán.
Mennyire reális, hogy a Ferencváros Újpesten ünnepeljen bajnoki címet?
A Ferencváros a hétvégén az ETO otthonába látogat, ezt követően pedig a Paks, az Újpest és Zalaegerszeg ellen lép pályára a bajnokságban. Ahhoz, hogy Csuti álma teljesüljön, és a Ferencváros Újpesten legyen bajnok, ahhoz valószínűleg a Fradinak minden hátralévő mérkőzését meg kellene nyernie.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
