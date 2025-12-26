Pécsi Ármin és Gruber Zsombor már régóta jó barátok, a Fradi játékosa pedig kihasználva a téli szünetet barátaival Liverpool utazik, hogy három napot együtt tölthessen cimborájával. A Fradi támadója a Metropolnak azt is elárulta, hogy együtt fogják megnézni a Liverpool-Wolverhampton bajnokit.

Gruber elmondása szerint már nagyon várja a találkozást Pécsivel, mivel legutóbb még az utánpótlás válogatottban találkoztak egymással.

A Ferencváros támadója a beszélgetés során arra is kitért, hogy az idény során nagyon kevés időt tud együtt tölteni a szeretteivel, így a szüneteket mindig arra használja fel, hogy egy kis időt töltsön családjával. Más kívánsága nincs is, csak hogy szüleivel és testvéreivel együtt töltse a karácsonyt.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.