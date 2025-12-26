Gruber ZsomborPál Göllner / NurPhoto
Mi lesz ebből? Liverpoolba tart a Ferencváros támadója, már a repjegyét is megvette!

Gruber Zsombor, a magyar válogatott és a Ferencváros támadója december 27-én Liverpoolba utazik, hogy meglepje barátját, a nyáron a vörösökhöz igazoló Pécsi Ármint. A 21 éves középpályás a Metropolnak adott interjújában mesélt angliai útjukról.

Pécsi Ármin és Gruber Zsombor már régóta jó barátok, a Fradi játékosa pedig kihasználva a téli szünetet barátaival Liverpool utazik, hogy három napot együtt tölthessen cimborájával. A Fradi támadója a Metropolnak azt is elárulta, hogy együtt fogják megnézni a Liverpool-Wolverhampton bajnokit.

Gruber elmondása szerint már nagyon várja a találkozást Pécsivel, mivel legutóbb még az utánpótlás válogatottban találkoztak egymással.

A Ferencváros támadója a beszélgetés során arra is kitért, hogy az idény során nagyon kevés időt tud együtt tölteni a szeretteivel, így a szüneteket mindig arra használja fel, hogy egy kis időt töltsön családjával. Más kívánsága nincs is, csak hogy szüleivel és testvéreivel együtt töltse a karácsonyt. 

0