Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, az Öltözőn Túl nevű Facebook-oldal arról írt, hogy a szaúdi Pro League egyik meghatározó klubja nem csupán puhatolózik, hanem konkrét ajánlatot nyújtott be az FTC-nek a támadó játékjogáért. A hírrel kapcsolatban a Blikk felkereste a 31 éves csatár játákosügynökét, Paunoch Pétert, aki cáfolta ezeket a sajtóhíreket:

„Nem tudom, honnan vették ezt, ennek semmi alapja nincs” – cáfolta tömören a pletykát a szakember, akit arról is kérdeztek, mi várhat Vargára a januári átigazolási időszakban:

„Erre december közepén nehéz jó választ adni. Az biztos, hogy nagyon sok csapatnak a radarján rajta van Barni, kérdés az, hogy melyik tud a Ferencvárossal egyezségre jutni, addig ugyanis nem tárgyalhatunk senkivel, amíg az FTC-vel nem történt megegyezés. Én az érdeklődők felé is azt tudom tolmácsolni, forduljanak a klubhoz hivatalos, írásbeli ajánlattal, és ha az megközelíti azt, amit a Ferencváros kapni szeretne, akkor megkezdhetjük a tárgyalásokat. Jó néhány ilyen lehetőség várható, meglátjuk, amikor a piac nyitni fog, mi az, ami ezekből realizálódik majd” – hangsúlyozta Paunoch.

A játékosügynök nem rejtette véka alá, hogy ügyfele adott esetben nyitott lehet a váltásra, ám jól érzi magát a Ferencváros csapatánál, így minden áron nem szeretne távozni az Üllői útról.

„Barni is tisztában van azzal, mennyi idős, és hogy élete formájában játszik. Ha érkezik számára szakmailag és anyagilag is megfelelő ajánlat, akkor el fog gondolkodni az átigazoláson, de nincs arról szó, hogy minden áron váltani akar” – húzta alá.

Vagra Barnabás szerződése 2027 nyarán jár le a Ferencvárosál, piaci értékét a mértékadó Transfermarkt pedig 3 millió euróra taksálja.

