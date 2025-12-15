A Real Madrid drámai küzdelemben, Rodrygo késői góljával 2-1-re legyőzte az Alavést vasárnap este a La Ligában. A siker létfontosságú volt Xabi Alonso vezetőedző számára, akinek jövője a közelmúlt gyenge eredményei (Celta Vigo elleni vereség, Manchester City elleni BL-kudarc) miatt – ahogy már korábban is cikkeztünk róla –, kérdésessé vált.

A meccs utáni nyilatkozatában Alonso a csapat szellemiségét dicsérte.

„Mindannyian együtt vagyunk, együtt harcolunk a jó és a kevésbé jó pillanatokban is” – mondta Alonso. „A csapat jól küzdött. A végén ismét képesek voltunk megszerezni a vezetést. Az egység alapvető fontosságú.”

A győzelem belátható távolságra, mindössze négy pontra csökkentette a hátrányt az éllovas Barcelonával szemben.

Béke és fókusz

Alonso és a győztes gólt előkészítő Vinícius Júnior kapcsolata az októberi cseréje óta feszült volt, ám a brazil sztár vasárnap esti lecserélésekor a két fél látványosan összeölelkezett.

„Nagyon arra koncentrálunk, hogy tegyük a dolgunkat. Együtt vagyunk, háromnaponta készülünk egy-egy meccsre” – tette hozzá Alonso, utalva a szerdai Copa del Rey-mérkőzésre, majd a hétvégi Sevilla elleni bajnokira. „A srácok hatalmas dicséretet érdemelnek a győzelemért.”

A tréner kitért az elmaradt tizenegyesre is: „Számomra egyértelmű tizenegyesnek tűnt [Vinícius ellen]. Nagyon meglepett, hogy a játékvezető nem ment ki megnézni a VAR-t.”

A Real Madrid ezzel a győzelemmel némileg fellélegezhet, de a következő két meccs kritikus lesz a karácsonyi szünet előtt.

Forrás: ESPN

