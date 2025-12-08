Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
C. Kovács Attila

Káosz Madridban: egymásnak estek a játékosok az öltözőben, Xabi Alonso napjai meg vannak számlálva

A Real Madrid nagy megleptésre 2-0-s vereséget szenvedett a Celta Vigo ellen a spanyol bajnokság 15. fordulójában vasárnap este a Santiago Bernabéu stadionban. A lefújást követően elszabadultak az indulatok a Királyi Gárda öltözőjében, Xabi Alonsót pedig akár már a héten kirúghatja a klubvezetés.

A Real Madrid ugyan jól kezdte a Celta Vigo elleni bajnokit, azonban a kihagyott helyzetek, ahogy az ilyenkor lenni szokott később megbosszulták magukat, a blancók előbb gólhátrányba, majd emberhátrányba kerültek. Fran García piros lapja után sem adták fel a madridiak, azonban Alvaro Carreras kiállítása és Williot Swedberg második gólja végleg megpecsételte a sorsukat. 

A lefújást követően pedig elszabadultak az indulatok a kiraályiak öltözőjében – szúrta ki a El Chiringuito beszámolóját a Magyar Nemzet.

– Üvegek, kötszerek, abszolút minden repült. A játékosok egy része a játékvezetőt hibáztatta, a másik része viszont azokat bírálta, akik a játékvezetést kritizálták. Azt mondták, hogy ez nem mentség, és a mondat, amit szó szerint mondtak nekem, az volt: »Ez egy sz…r kifogás! Elveszítjük a bajnokságot.« – mesélt a történtekről Edu Aguirre újságíró.

A spanyol újságíró elmondása szerint Xabi Alonsó nem vett részt az "ütközetben", meg sem jelent az öltözőben a lefújást követően. 

A beszámoló szerint Florentino Pérez távozott utolsóként a Bernabéuból, ami az újságíró szerint „egyáltalán nem megszokott”, igaz, a lehetséges okokról nem árult el részleteket. 

Xabi Alonso ezzel szemben már hétfő délelőtt, kilenc óra után feltűnt a Valdedebas-edzőközpontban, jóllehet a csapatedzése csak délben kezdődött volna.

Xabi Alonsót már a héten kirúghatják

A Marca információi szerint a klub igazgatótanácsában felmerült Xabi Alonso menesztése is, a klub vezetői pedig erős választ várnak a Manchester CIty elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen a sorozatos kudarcok után. Mindez azt jelenti, hogy a Real Madrid nem nyer szerdán a manchesteriek ellen, az könnyen Xabi Alonso állásába kerülhet. 

A spanyol lap úgy tudja, hogy az igazgatótanács Xabi Alonso menesztése esetén Zinédine Zidane-t vagy Jürgen Kloppot kérné fel a Királyi Gárda irányítására.

