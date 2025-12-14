Kemény mérkőzést húzott be a Real Madrid, Xabi Alonso egyelőre maradhat

Az első félidő első része tapogatozó játékot hozott. Az első nagyobb lehetőség a 24. percben alakult ki, Rodrígo labdaszerzése után Jude Bellingham indította a bal szélen helyezkedő Kylian Mbappét, aki befelé húzott, majd lőtt – lővése pedig védhetetlenül a bal felsőben kötött ki. Megszerezte a vezetést a Real Madrid (0-1).

Azonban az Alavés nem adta fel, Pablo Ibánez került hatalmas helyzetbe a 48. percben, azonban a spanyol védő közeli lövését Thibaut Courtois fejjel hárította, így a Királyi Gárda egygólos előnnyel mehetett a félidőre.

A 69. percben Carlos Vicente lépett ki Antonio Blanco remek mélységi indítása után, és fejezte be higgadtan egy az egyben Courtois-val szemben, a belga kapusnak esélye sem volt kivédeni a jól helyezett lövést (1-1).

Hét perccel később Vinícius Júnior remek centerezésére honfitársa, Rodrygo érkezett, és pöckölte be a labdát a hálóba (1-2).

Több gól már nem született a mérkőzésen, így 2-1-re nyert a Real Madrid.

A Királyi Gárda sikere azt is jelenti, hogy Xabi Alonso megszerezte az ultimátumban előírt első győzelmet, így Florentino Pérez egyelőre nem meneszti a 44 éves spanyol szakembert.

