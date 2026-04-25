A Como vezetősége nem jelent akadályt

Alig két nap telt el azóta, hogy a Chelsea hivatalosan is bejelentette, mindössze négy hónap után meneszti a vezetőedzőt, Liam Roseniort. Ennek ellenére máris napvilágot láttak az utódja kilétét övező pletykák, a hírek szerint a klub első számú célpontja Cesc Fàbregas. A Como vezetőedzője csapatával a Bajnokok Ligája-szereplésért küzd, emellett látványos játékkal hívta fel magára topcsapatok figyelmét. Az olasz klub elnöke, Mirwan Suwarso megerősítette, hogy a vezetőség nem áll útjába a 38 éves spanyol trénernek, ha úgy dönt, hogy visszatér a Premier League-be. A Chelsea egy válságos szezon végén jár, az idei kiírásban már a harmadik állandó vezetőedzőjét keresi. Annak ellenére, hogy Fàbregas a csapat irányítása mellett kisebbségi tulajdonos is, Suwarso hangsúlyozta, hogy a spanyol „nem az ő tulajdonuk”, és készek támogatni egy esetleges visszatérésben.

Suwarso szerint a „józan ész” alapján döntenek

A City AM-nek adott interjújában a Como elnöke rendkívül nyugodtan nyilatkozott Fàbregas jövőjét illetően. Jelezte, hogy semmilyen akadályt nem szeretnének Fàbregas elé gördíteni mindaddig, amíg a szakember nem egy közvetlen riválishoz csatlakozik:

„Ha ez boldoggá teszi, akkor legyen úgy. Természetesen azt szeretnénk, ha minél tovább maradna, de végső soron ez nem a mi döntésünk,, és szabadon elmehet a Chelsea-hez, ha úgy kívánja.”

Másik név a kalapban

Nem Cesc Fàbregas az egyetlen kiszemeltje a Chelsea vezetőségének a vezetőedzői posztra, a hírek szerint Andoni Iraola neve is felmerült. A spanyol szakember a szezon végén távozik Tóth Alex csapatától, a Bournemouth-tól, amellyel jelenleg a hetedik helyen áll. Iraola leginkább a Premier League-ben szerzett tapasztala miatt lehet jó választás, míg Fàbregas a játékos karrierje során dolgozott a modern futball néhány legbefolyásosabb menedzserével:

„Én már játékosként nyertem Antonio Contéval, nyertem Mourinhóval, nyertem Wengerrel, nyertem Guardiolával. Mindenféle játékstílussal nyertem, ezért soha nem fogtok tőlem olyat hallani, hogy az egyik működik, a másik pedig nem.”

– nyilatkozta a The Coaches’ Voice-nak.

Egy fontos tényező lehet a Chelsea számára a döntés pénzügyi vonzata, ugyanis a londoni csapat már így is a Premier League történelmének legnagyobb, több mint 300 millió eurós veszteségét termelte egy szezon alatt. Iraola szerződése a szezon végén lejár, és mivel nem hosszabbít a Bournemouth-szal, a Chelsea nem köteles a korábbi klubjának kompenzációs díjat fizetnie. Fàbregas szerződése a Comónál ezzel ellentétben 2028-ig tart, így egy jelentős összegre lenne szükség, hogy kivásárolják jelenlegi csapatától.

Forrás: GOAL

