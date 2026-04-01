Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
Egyetlen Premier League-klub sem állt soha olyan rosszul pénzügyileg, mint a Chelsea

Hivatalosan is a Chelsea könyvelte el a Premier League történetének legnagyobb adózás előtti veszteségét: a Kékek 301 millió euró mínuszban zárták a 2024-25-ös pénzügyi évet.

A Chelsea hatalmas vesztesége már csak azért is érdekes, mert mindeközben hatalmas összeg folyt be a klub kasszájába az elmúlt egy évben, méghozzá összesen 563 millió euró. Ez volt a második legmagasabb bevétel a klub történetében – köszönhetően részben a klub-világbajnokság megnyerésének. 

Ez egy jelentős változás az előző év 147 millió eurós nyereségéhez képest, igaz, az nagyrészt azért fordult elő, mivel a klub eladta a női csapatát a Blueco Midcónak, a Chelsea-t tulajdonló cég leányvállalatának.

A korábbi nem túl dicső rekord a Manchester City nevéhez fűződött, amely 2011-ben 226 millió eurós veszteséggel zárt. Mint ismert, három évvel azelőtt az Egyesült Arab Emírségek királyi családjának tagja, Manszúr sejk megvásárolta volna az együttest.  

