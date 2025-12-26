Ez ma már nem történhetne meg: négy éve majdnem újrajátszották az Eb-nyolcaddöntőt!

A Franciaország-Svájc Eb-nyolcaddöntő tele volt izgalmakkal. A végig fordulatos találkozó 3-3-s döntetlennel zárult a bukaresti Nemzeti Stadionban, így 120 perc után jöhettek a büntetők. A tizenegyespárbaj során az első négy pár egyik tagja sem hibázott, azonban míg az ötödik sorozatban a svájci Admir Mehmedi belőtte a saját büntetőjét, Kylian Mbappé nem bizonyult elég jó ítéletvégrehajtónak, mivel lövését Yann Sommer kivédte, ezzel Svájc jutott tovább a negyeddöntőbe, míg a világbajnok szégyen szemre a legjobb 16 között búcsúzott.

Euro 2020: újrajátszhatják a Franciaország-Svájc mérkőzést

A franciák az újrajátszást követelték

A francia szurkolók szerint viszont Yann Sommer lába nem tartózkodott az gólvonalon a lövés pillanatában, pedig a szabályok szerint a kapus egyik lábának a vonalon kellett volna lennie. A dühös gall szurkolók az estet követően rögtön petíciót indítottak annak érdekében, hogy játsszák újara a mérőzést, mert szerintük Svájc szabálytalan körülmények között nyerte meg a tizenegyespárbajt, és jutott tovább a negyeddöntőbe. Az Les Lignes Bougent oldalán több mint 240 ezer aláírás gyűlt össze, azonban a mérkőzést végül nem játszották újra, mivel az UEFA szerint a játékvezető és a videóbíró jól jártak el.

Ma már nem történhetne ilyen

Visszanézve a felvételeket, Sommer védése valóban határeset volt, a sarka éppenhogy csak csíphette a gólvonalat. És ugyan már akkor is volt VAR, de akkor valamiért a játékvezető Mbappé kihagyott büntetője után pár másodperccel mégis lefújta a mérkőzést, nem nézték vissza alaposabban a szituációt.

Manapság a videóbíró egészen biztosan alaposabban kikockázná a helyzetet, mivel azóta a VAR protokollja sokkal szigorúbb lett, így az ilyen vitás helyzeket nem történhetnének meg, vagy legalábbis ekkora sajtó visszhangot nem váltanának ki.

A mérkőzés összefoglalója, az ominózus Mbappé-büntetőt 14:19-nél találod meg:

