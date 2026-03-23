A 23 éves támadó a Brighton & Hove Albion elleni 2–1-es vereség során cserélték le kényszerűségből, miután egy ütközést követően fájlalta a lábát. A jelenet azért is volt ijesztő, mert Ekitike sántítva hagyta el a pályát, miután összecsapott a korábbi liverpooli játékossal, James Milnerrel.

A támadót hétfőn viszont már a francia válogatott edzőközpontjában, Clairefontaine-ben látták: kezében a cipőjével érkezett meg az összetartásra. A franciák a válogatott szünetben az Egyesült Államokba utaznak, ahol felkészülési mérkőzéseken lépnek pályára Brazília és Kolumbia ellen.

A Liverpool számára különösen fontos hír Ekitike állapota, hiszen már hónapok óta hiányzik a támadósorból Alexander Isak, aki még decemberben szenvedett lábtörést a Tottenham Hotspur ellen. Bár a svéd csatár közel áll a visszatéréshez, egy újabb sérülés komoly gondot jelentene a középcsatár poszton a vörösöknél.

Ekitike eddig kifejezetten jó szezont fut: minden sorozatot figyelembe véve 17 gólt szerzett és 6 gólpasszt adott, ebből 11-et élete első Premier League-idényében.

A korábban a Eintracht Frankfurt csapatában játszó támadó szeptemberben mutatkozott be a francia válogatottban, és azóta stabil kerettagnak számít. A szövetségi kapitány, Didier Deschamps korábban kiemelte: Ekitike gyors, dinamikus játékos, aki képes megbontani az ellenfelek védelmét.

A válogatottban azonban egyelőre kemény a konkurencia: a támadósorban ott van Kylian Mbappe, valamint Marcus Thuram, Ousmane Dembele és Randal Kolo Muani is.

A következő napokban kiderül, hogy Ekitike milyen szerepet kap a két felkészülési mérkőzésen, de az már most biztos: a sérülése nem bizonyult olyan súlyosnak, mint amilyennek elsőre tűnt.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.