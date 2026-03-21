Ahogy arról beszámoltunk, a Liverpool 2–1-es vereséget szenvedett a Brighton otthonában a Premier League 31. fordulójának szombat kora délutáni mérkőzésén. Kerkez Milos gólt szerzett, és 76 percet töltött a pályán, Szoboszlai Dominik pedig végigjátszotta a találkozót, ám a Pool képtelen volt megismételni a szerdai, Galatasaray ellen nyújtott teljesítményét.

A meccs sem indult jól a Liverpool számára: Hugo Ekitikét már a nyolcadik percben le kellett cserélni. A francia támadó James Milner belépője után még megpróbált visszatérni a pályára, végül azonban Curtis Jones váltotta.

„Az első félidő kiegyenlített játékot hozott – mondta a meccs után Arne Slot a TNT Sportsnak. – Nagy érvágás volt számunkra, hogy a két bevethető csatárunk közül az egyik eleve nem állt rendelkezésre, Ekitikének pedig egy-két perc után le kellett jönnie – ez általában nem segíti a csapatot, különösen annak fényében, hogy Hugo milyen jól játszott szerdán. Nem arról van szó, hogy három hónapra kiesik, de elég komoly volt ahhoz, hogy ne tudja folytatni. Ez nagy csapás volt neki és nekünk is. Az első félidő kiegyenlített volt, a másodikban viszont a Brighton volt a jobb csapat.”

Vereségével a Liverpool maradt az ötödik helyen, és a Chelsea FC esetleges győzelmével a hatodik helyre csúszhat vissza, ami már nem ér Bajnokok Ligája-indulást.

„A Liverpoolnál mindig van nyomás – rajtam és a játékosokon is. Ez teljesen normális. Bejutottunk az FA-kupa és a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, de a bajnokságban ki kell harcolnunk a BL-indulást. Bármennyire is nem tetszik a mai vereség, a Brighton otthonában mindig nehéz játszani, és ez így is marad, amíg ilyen jó játékosokat igazolnak. Ugyanakkor voltak más meccsek, ahol több pontot kellett volna szereznünk, például a múlt héten a Tottenham ellen – azt sokkal nehezebb volt feldolgozni. Ettől függetlenül egy Liverpool-szintű csapatnak itt is eredményt kellene elérnie. A játékosok és a szurkolók is tudják, hogy már csak hét mérkőzés van hátra a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolásáig, és minden kihagyott meccs miatt csalódott az ember.”

