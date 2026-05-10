Kulcsjátékosok sora távozhat Debrecenből, Dzsudzsák és Szűcs Tamás sincs biztonságban!

A külföldiek közül többek között Víctor Camarasa, Fran Manzanara, Álex Bermejo és Amous Youga neve merült fel a lehetséges távozók között – számolt be róla az Öltözőn Túl Facebook-oldal.

Magyar játékosok is távozhatnak, Dzsudzsák Balázs jövője is kérdéses

A magyar játékosok közül Szécsi Márk, Batik Bence és Demjén Patrik is azok között lehetnek, akik a nyári átigazolási időszakban elbúcsúzhatnak a klubtól. De Dzsudzsák Balázs jövője is kérdéses, a magyar válogatottsági rekordernek az idény végén lejár a szerződése.

Frissítés! (13:20)

A nap folyamán már szó esett arról, hogy a Debreceni VSC keretéből kik távozhatnak a nyári átigazolási időszakban, azonban rajtuk kívül további változások is elképzelhetők – írta legfrissebb bejegyzésében az Öltözőn Túl.

Julien Dacosta és Maximilian Hofmann jövője is kérdéses, míg Djordje Gordic kölcsönszerződése lejártával visszatér anyaegyesületéhez. Szuhodovszki Soma és Kocsis Dominik maradása sem biztos egyelőre, utóbbi iránt már a téli átigazolási időszakban is mutatkozott külföldi érdeklődés.

Szűcs Tamás iránt szintén egyre komolyabb a nemzetközi érdeklődés, így az ő távozása sem zárható ki — sőt, jelenleg nagyobb esély mutatkozik a távozására, mint a maradására.

