A Debrecen nem szeretné elengedi Dzsudzsákot
A Debrecen vezetése ugyanakkor jelezte, hogy szívesen számítanának a 39 éves játékosra a következő szezonban is.
A felek között jelenleg is zajlanak az egyeztetések, de a végső döntés még nem született meg – számolt be Dzsudzsák Balázs helyzetéről az Öltözőn Túl Facebook-oldal.
Dzsudzsák Balázs visszavonulhat?
A magyar válogatottsági rekorder előtt tehát fontos döntés áll: vagy folytatja pályafutását Debrecenben, vagy pedig visszavonul.
Dzsudzsák szerepe az elmúlt években is meghatározó volt a klubnál, nemcsak a pályán nyújtott teljesítménye, hanem vezetői jelenléte miatt is.
A következő hetekben várhatóan megszületik a végső döntés – zárta bejegyzését az Öltözőn Túl.
Frissítés! (14:25)Dzsudzsák Balázson kívül további játékosok is távozhatnak Debrecenből.
