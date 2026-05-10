A Debrecen nem szeretné elengedi Dzsudzsákot

A Debrecen vezetése ugyanakkor jelezte, hogy szívesen számítanának a 39 éves játékosra a következő szezonban is.

A felek között jelenleg is zajlanak az egyeztetések, de a végső döntés még nem született meg – számolt be Dzsudzsák Balázs helyzetéről az Öltözőn Túl Facebook-oldal.

Dzsudzsák Balázs visszavonulhat?

A magyar válogatottsági rekorder előtt tehát fontos döntés áll: vagy folytatja pályafutását Debrecenben, vagy pedig visszavonul.

Dzsudzsák szerepe az elmúlt években is meghatározó volt a klubnál, nemcsak a pályán nyújtott teljesítménye, hanem vezetői jelenléte miatt is.

A következő hetekben várhatóan megszületik a végső döntés – zárta bejegyzését az Öltözőn Túl.

Frissítés! (14:25)

