Goal.com
Live
Dzsudzsák BalázsTUZSON TURJANYI / DVSC
C. Kovács Attila

Hogyan tovább? Dzsudzsák Balázs jövője továbbra is kérdéses

Transfers
Balázs Dzsudzsák

Dzsudzsák Balázs, a Debrecen csapatkapitányának az idény végén lejár a szerződése, és egyelőre még nem született végleges döntés a folytatásáról. Az sem kizárt, hogy a magyar válogatottsági rekorder az idény végén visszavonul. Mutatjuk a részleteket!

A Debrecen nem szeretné elengedi Dzsudzsákot

A Debrecen vezetése ugyanakkor jelezte, hogy szívesen számítanának a 39 éves játékosra a következő szezonban is. 

A felek között jelenleg is zajlanak az egyeztetések, de a végső döntés még nem született meg – számolt be Dzsudzsák Balázs helyzetéről az Öltözőn Túl Facebook-oldal.

Dzsudzsák Balázs visszavonulhat? 

A magyar válogatottsági rekorder előtt tehát fontos döntés áll: vagy folytatja pályafutását Debrecenben, vagy pedig visszavonul. 

Dzsudzsák szerepe az elmúlt években is meghatározó volt a klubnál, nemcsak a pályán nyújtott teljesítménye, hanem vezetői jelenléte miatt is.

A következő hetekben várhatóan megszületik a végső döntés – zárta bejegyzését az Öltözőn Túl.

Frissítés! (14:25)

Dzsudzsák Balázson kívül további játékosok is távozhatnak Debrecenből.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés