Goal.com
Live
Sergio NavarroDVSC
Bózsik Tamás

Nemzetközi porond ide vagy oda, távozik az NB I-es csapat vezetőedzője

Transfers
S. Navarro
Debrecen
OTP Bank Liga NB I

Hiába van meg minden esélye a Debreceni VSC-nek, hogy ott legyen a Konferencia Liga selejtezőjében, a vezetőedzője, Sergio Navarro minden bizonnyal távozik a klubtól.

Az egész idei kiírásban a dobogóért harcoló DVSC vezetősége korábban azt szerette volna, ha Navarro marad az együttes kispadján, de erre egyre kevesebb az esély - tudta meg a Csakfoci

A portál szerint a nyáron érkezett szakemberrel nem tervezik folytatni a közös munkát a cívisvárosiak, mivel csak akkor maradt volna, ha jelentősen jobb feltételekkel írhat alá egy új szerződést. Ráadásul időközben az újabb tárgyalások során sem került közelebb a megállapodáshoz a két fél, nem beszélve arról, hogy a csapat is elkezdett botladozni.

Az ezt megelőzően az Athletic Bilbao akadémiáját vezető szakember távozását az szintén alátámasztja, hogy a hír szerint már keresik az utódját a Debrecennél. 

Ami a tabellát illeti, Dzsudzsák Balázsék a negyedik helyen állnak, ugyanúgy 50 ponttal, mit a harmadik Paks. Ha botlanak a tolnaiak, míg a cívisvárosiak behúzzák a maguk találkozóját, akkor megelőzik a riválisukat, és indulhatnak a Konferencia Liga selejtezőjében. 

Erre azonban akkor is van esélyük, ha netán negyedikként végeznek, de a mögöttük lévő ZTE lesz a harmadik, miközben megnyeri a Magyar Kupát. 

OTP Bank Liga NB I
Debrecen crest
Debrecen
DEB
Újpest FC crest
Újpest FC
UJP

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés