Nemzetközi porond ide vagy oda, távozik az NB I-es csapat vezetőedzője

Az egész idei kiírásban a dobogóért harcoló DVSC vezetősége korábban azt szerette volna, ha Navarro marad az együttes kispadján, de erre egyre kevesebb az esély - tudta meg a Csakfoci.

A portál szerint a nyáron érkezett szakemberrel nem tervezik folytatni a közös munkát a cívisvárosiak, mivel csak akkor maradt volna, ha jelentősen jobb feltételekkel írhat alá egy új szerződést. Ráadásul időközben az újabb tárgyalások során sem került közelebb a megállapodáshoz a két fél, nem beszélve arról, hogy a csapat is elkezdett botladozni.

Az ezt megelőzően az Athletic Bilbao akadémiáját vezető szakember távozását az szintén alátámasztja, hogy a hír szerint már keresik az utódját a Debrecennél.

Ami a tabellát illeti, Dzsudzsák Balázsék a negyedik helyen állnak, ugyanúgy 50 ponttal, mit a harmadik Paks. Ha botlanak a tolnaiak, míg a cívisvárosiak behúzzák a maguk találkozóját, akkor megelőzik a riválisukat, és indulhatnak a Konferencia Liga selejtezőjében.

Erre azonban akkor is van esélyük, ha netán negyedikként végeznek, de a mögöttük lévő ZTE lesz a harmadik, miközben megnyeri a Magyar Kupát.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.