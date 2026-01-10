Az Öltözőn Túl bejegyzése szerint a héten tulajdonosváltáson átesett Debreceni VSC új kapus iránt érdeklődhet, miután a Ferencváros visszahívta kölcsönszerződéséből Varga Ádámot, aki minden bajnoki meccsen pályára lépett a hajdúságiaknál az őszi szezonban.

Az új sportigazgató, Bogdán Ádám két kapust nézhetett ki pótlásként, az oldal információi szerint az örmény Pjunyik Jereván 29 éves játékosa, Henri Avagyan lehet az egyik megoldás, aki hatszoros örmény válogatottnak mondhatja magát.

A másik kiszemelt a kapusposztra az a Demjén Patrik lehet, aki létszámfelettivé válhat a fővárosi kék-fehéreknél, miután nemrég hivatalosan is bejelentették, hogy hazatér Angliából Hegyi Krisztián, aki a West Ham United kölcsönjátékosaként fog szerepelni a Hungária Körúton.

Szintén az oldal hozta le, hogy a volt kisvárdai és kecskeméti játékos, Driton Camaj a szerb bajnokságban szereplő Novi Pazar együttesében folytatja pályafutását. A 28 éves játékos öt szezont töltött Magyarországon, 146 mérkőzésen 24 gólt szerzett csapataiban.