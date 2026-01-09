Hivatalos: Bogdán Ádám sportigazgatóként tért vissza Magyarországra!

A 38 éves Bogdán Ádám lett a DVSC sportigazgatója – jelentette be a DVSC hivatalos oldalán. Az egykori 21-szeres válogatott kapus elvégezte a PFA (Professional Footballers’ Association) Business School sportigazgatói képzését Angliában, tehát magas szintű képesítéssel a birtokában csatlakozott a Loki-családhoz. Debreceni kötődésnek sincs híján, hiszen nagypapája Debrecenben nőtt fel, nagypapája testvére az itteni egyetemen dolgozott, így gyerekként gyakran megfordult a cívisvárosban.

– Ádám személyében egy magasan kvalifikált, klubunk értékrendjét értő, filozófiáját magáénak tekintő, a futballal kapcsolatban modern szemlélettel és nemzetközi tapasztalattal rendelkező sportszakembert köszönthetünk a Loki családjában. Folyékonyan beszél angolul, sportigazgatóként önálló munkája mellett nagyszerű kapocs is lesz az angol tulajdonosunk szakmai stábja és a debreceni szakemberek között. Közös célunk a DVSC Labdarúgó Akadémia fiataljainak tudatos felkészítése és beépítése a DVSC NB I-es csapatában való szereplésre. Megtisztelő, hogy soraink között tudhatjuk, szeretettel fogadjuk és sok közös sikert kívánunk Neki! Hajrá Loki! – mondta Makray Balázs cégvezető.

Bogdán Ádám a dvsc.hu-nak adott nyilatkozatában beszélt alapelveiről és terveiről is. – Amikor a DVSC megkeresett, rögtön úgy éreztem, egyik fél sem találhatott volna ideálisabb helyzetet a közös munkához. Angol tulajdonosa lett a klubnak, én pedig rengeteg évet töltöttem abban a futballközegben. Attól a régiótól, ahol Stockport is van, lényegében 10 percre laktam, ott éltem legalább 10-11 évet a környéken. Azt a futballkultúrát, azt a futballnyelvet én ismerem és szeretem is. Másfelől természetesen ismerősen mozgok a magyar futballközegben is, így aztán ez egy olyan fúzió, ami úgymond nekem lett kitalálva, találkozik az angol foci a magyar focival – mondta a sportigazgató, aki konkrétumokról is nyilatkozott.

– A legfontosabb az, hogy az átigazolási időszakban minél több értékünket, fontos játékosunkat meg tudjuk tartani, közben pedig ha szükséges, tudjunk minőséget javítani. Jó helyzetben vagyunk, hiszen kiváló munkát végzett a szakmai stáb és a csapat a szezon első felében, előkelő helyen várjuk a tavaszt, ami remek platform arra, hogy jól szerepeljünk a folytatásban is. Nagyon sok minden jól működik Debrecenben. Az én futballfilozófiám alapját az a helyi, környékbeli fiatalokra építő, őket a felnőttcsapatba segítő munka adja, aminek a csúcsa aztán a nemzetközi kupaszereplés is lehet. Ennek a DVSC-nél nagy hagyománya van, és gyönyörű feladatnak tartom. Ezt szeretnénk ismét megcsinálni, nyilván úgy, hogy mindig voltak és lesznek is, aki „kívülről” érkeznek, és tudnak segíteni. Debrecenben vonzó tényező volt, hogy itt mindennek az alapjai megvannak, ez működőképes, lehet és van értelme hozzátenni. A klub új tulajdonosa és szakembergárdája is így gondolkozik erről, egyféleképpen látjuk a dolgokat, így semmi akadálya annak, hogy belevágjunk a közös munkába.

Bogdán Ádám hamarosan csatlakozik a csapathoz a törökországi edzőtáborban.

Bogdán Ádám pályafutása

Az egykori kapus ragyogó pályafutása során rengeteg tapasztalatot szerzett a brit futballban. Fiatalon a Vasasnál kapott először profi szerződést, majd 19 évesen Angliába, az első osztályú Bolton Wanderers együtteséhez igazolt. Az évek során védett a Boltonban és a Crewe csapatában, 2015-ban leigazolta a Liverpool, majd őrizte a Wigan, illetve később a skót Hibernian kapuját is. Összességében 123 bajnokin védett a Premier League-ben és a Championshipben, emellett sok kupatalálkozón is pályára lépett. Hazatérve három bajnoki címet és egy Magyar Kupát is nyert a Ferencvárossal, majd visszavonulását követően az MLSZ-nél tevékenykedett, a külföldön játszó utánpótlás-válogatott játékosokkal és klubjaikkal kellett tartania a kapcsolatot, illetve az utóbbi időszakban az M4 sportcsatorna szakkommentátoraként is dolgozott.