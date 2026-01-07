A mai bejelentés szerint a Stott Capital tulajdonrész-szerzése után új igazgatóság áll fel a csapat élén, a héttagú vezetésben négy angol és három magyar tag található: “Mark Stott (elnök), Simon Wilson, Jonathan Vaughan, Gavin Bailey, Dr. Bács Zoltán, Szabó Miklós, Ticz Balázs”.

A Stott Capital képviseletében Jonathan Vaughan azt mondta, tisztelettel állnak a debreceni klub történelme iránt, és nagy fejlődési potenciált látnak mind a magyar, mind az európai labdarúgás tekintetében. Hozzátette, a klubnak a működésében nem lesz változás, és szorosan fognak együttműködni a klub vezetésével, “hogy világos, hosszú távú terveket dolgozzunk ki, amelyek a stabilitásra, az utánpótlás-nevelésre és az infrastruktúra fejlesztésére összpontosít”.

Ezután bemutatták Mark Stott befektetési vállalkozását, mely “hosszú távú befektetési tevékenységet folytat, tapasztalattal rendelkezik a sport, az infrastruktúra, valamint az Egyesült Királyságban és Európában megvalósuló városi lakhatási és vendéglátóipari befektetések és üzemeltetések területén” - és amelynek portfóliójába tartozik az angol harmadosztályú Stockport County, valamint Európa legnagyobb futballedző-szervezete és a világ egyik vezető, labdarúgással foglalkozó médiaplatformja.

Arról nem esett szó, lesz-e új sportigazgatója is a Debrecennek, a hírek szerint viszont Bogdán Ádámot nevezheti ki az új tulajdonos erre a szerepkörre.

A DVSC jelenleg a negyedik helyen áll a Fizz Ligában 18 mérkőzés után, hátránya mindössze 4 pont a listaveztő Győri ETO mögött