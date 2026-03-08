A kiesés ellen menekülő Spurs angol válogatott támadójával erősíthet a Newcastle

A Daily Mail szerint a Spurs sztárját 65 millió euróért igzolhatja le Eddie Howe csapata, és amennyiben a Spurs kiesne a Premier League-ből, úgy felgyorsulhatnának az események.

A hírek szerint a Szarkák a hétközi, Manchester United elleni mérkőzésen fantasztikus gólt szerző Will Osulát pótolhatják a Spurs csatárával, aki több angol csapat is figyel, többek között a Crystal Palace és az Aston Villa is.

A Newcastle a nyáron nagy változásokat tervez a játékoskeretében, miután eddig csalódást keltő szezonon van túl a csapat: a bajnokságban mindössze a 12. helyen áll Eddie Howe csapata, a két hazai kupában már nem érdekeltek a fekete-fehérek, míg a Bajnokok Ligájában esélytelenként lépnek pályára a Barcelona ellen a sorozat nyolcaddöntőjében a Szarkák.

Solanke lehet a megoldás?

Solanke ebben a szezonban sokat bajlódik sérülésekkel, 14 meccsen mindössze öt gólt szerzett ebben az idényben, amiből mindegyik ebben a naptári évben jött össze. A Spurs legutóbbi meccsén, a Crystal Palace elleni hazai 3-1-s vereség alkalmával szerezte meg a vezetést az észak-londoni csapatnak, ám a vereség tovább lökte a kiesés szélére a csapatot, és könnyen lehet, már nem Igor Tudorral fejezi be a szezont a Spurs.





