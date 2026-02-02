Goal.com
Romano: a városi riválishoz igazolhat a Chelsea sztárja

Fabrizio Romano információi szerint a Chelsea és a West Ham United megegyezett egymással Axel Disasi átigazolásával kapcsolatban. Azonban Axel Disasi még nem mondott igent a Kalapácsosoknak, így könnyen lehet, hogy a 27 éves védő jövője csak a téli átigazolási időszak utolsó óriáiban fog eldőlni.

A mindig jól értesült Fabrizio Romano úgy tudja, hogy a két londoni klub már szóban megegyezett egymással, már csak a játékosnak kell rábólintania a kölcsönszerződésre. 

A Chelsea korábbi vezetőedzője, a január elsején menesztett Enzo Maresca már tavaly sem volt megelégedve Disasi teljesítményével, így a belső védő a tavaszi szezont is kölcsönben az Aston Villánál töltötte. 

A francia védő kölcsönszerződése lejárta után visszatért a londoni kékekhez, azonban a CFC magas bérigénye miatt nem tudta eladni a középső védőt a nyáron. Maresca azonban továbbra sem számított rá, így a második csapathoz száműzték, ahol egy meccset játszott. 

A Chelsea új vezetőedzője, Liam Rosenior megérkezése után visszahívta az első csapat edzéseire a mellőzött játékost, aki most úgy tűnik, ennek ellenére is kölcsönbe távozik a West Ham Unitedhez.

