Kiderült, ki lesz a Diósgyőr vezetőedzője Radenkovics távozása után

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, hamarosan edzőt vált a Diósgyőr, Vladimir Radenkovic napjai meg vannak számlálva a DVTK kispadján. A miskolciak vezetősége a pocsék „tavaszi" szezonkezdet után döntött úgy, hogy a szerb szakembernek távoznia kell az együttestől, szerb sajtóhírek szerint pedig honfitársa, Srdjan Blagojevics követheti a borsodi csapat kispadján.

A szerb mozzartsport.com ugyanis mai beszámolójában arról írt, hogy Blagojevics a DVTK az első számú jelöltje Radenkovics pótlására. A szerb oldal hozzáteszi: Blagojevics szívesen visszatérne Magyarországra, hogy ismét itt dolgozzon. A következő napokban derülhet ki, hogy valóban a Diósgyőr lesz-e a következő állomása.

Információink szerint a lap értesüléseinek van valóság alapja, Blagojevics valóban a miskolciak egyik kiszemeltje. Értesüléseink szerint a DVTK már fel is vette a kapcsolatot az 52 éves vezetőedzővel.

Ki irányítja a Disógyőrt a Paks elleni mérkőzéseken?

Vladimir Radenković napjai minden bizonnyal meg vannak számlálva, a paksi mérkőzés(ek) nagy eséllyel az utolsók lehetnek számára a DVTK élén. A Diósgyőr szerdán a Magyar Kupában, szombaton pedig a bajnokságban látogat a Paks otthonába.