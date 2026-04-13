Elkezdődött a változás: tulajdonosváltás jöhet az egyik legpatinásabb magyar klubnál!

Külföldi tulajdonosa lehet a Diósgyőrnek

A magyar focival kapcsolatban mindig jól informált Facebook-oldal iparági forrásokra hivatkozva arról ír, hogy a lehetséges új tulajdonos egy cseh üzletember lehetne, aki átfogó változtatásokat vinne véghez a klub működésében.

Ennek részeként akár egy teljes körű megújulás is megvalósulhatna az egyesületnél – írják.

A Diósgyőr szenved az idényben

A Diósgyőr négy fordulóval a vége előtt a 11., kieső helyen áll az NB I-ben, hét ponttal lemaradva a 10. MTK-tól, így ha nem történik csoda, a DVTK a másodosztályban kezdi meg a 2026/27-es idényt.

A DVTK már edzőt és sportigazgatót is váltott

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Vladimir Radenkovics vezetőedző és Kovács Zoltán sportigazgató is távoztak a szezon közben DIósgyőrből, azonban érdemi változás Nebojsa Vignjevic és Vincze Richárd érkezésével sem történt a miskolci gárdánál.

