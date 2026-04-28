Sokkoló lista: ezek az NB I-es és NB II-es csapatok szünhetnek meg hamarosan!

OTP Bank Liga NB I
Merkantil Bank Liga NB II

A magyar futball átalakulása a 2026-os országgyűlési választások után jól láthatóan megkezdődött, egy komoly átrendeződés indult el a magyar fociban, amelynek hatásai a következő időszakban egyre inkább láthatóvá válnak majd. Információink szerint több NB I és NB II-es csapat jövője is veszélybe kerülhet a Társasági adó (TAO) rendszer átalakulásának és a tulajdonosi-támogatói kör lecsererélődésének köszönhetően, többen akár a megszűnés szélére is sodródhatnak. Mutatjuk a részleteket!

A Mészáros Csoport már lépéseket is tett?

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Mészáros Csoport állítólag már ki is szállt a Diósgyőr mögül, horvát sajtóhírek szerint pedig a Mészáros Lőrinchez köthető cégcsoport az NK Osijek támogatását is megszüntetheti, ami hatalmas érvágás lenne az eszéki csapatnak. 

További változások jöhetnek, nagy átalakulás előtt áll a magyar futball

Az NB II-es csapatok közül különösen azok kerülhetnek nagyobb bajba, amelyek eddig erősen függtek az NB I-es kluboktól a kooperáció révén.

De azok az NB I-es és NB II-es csapatok és egyesületek fennmaradása is veszélybe kerülhet, ahol egy-egy nagyobb vállalati támogató domináns szerepet tölt be. Ugyanis az sem kizárt, hogy egyes cégek más csapatok mögött fognak majd feltűnni a közeljövőben. 

Amint további információink lesznek az ügyben, azonnal frissítjük a cikkünket!

