A Mészáros Csoport már lépéseket is tett?

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Mészáros Csoport állítólag már ki is szállt a Diósgyőr mögül, horvát sajtóhírek szerint pedig a Mészáros Lőrinchez köthető cégcsoport az NK Osijek támogatását is megszüntetheti, ami hatalmas érvágás lenne az eszéki csapatnak.

További változások jöhetnek, nagy átalakulás előtt áll a magyar futball

Az NB II-es csapatok közül különösen azok kerülhetnek nagyobb bajba, amelyek eddig erősen függtek az NB I-es kluboktól a kooperáció révén.

De azok az NB I-es és NB II-es csapatok és egyesületek fennmaradása is veszélybe kerülhet, ahol egy-egy nagyobb vállalati támogató domináns szerepet tölt be. Ugyanis az sem kizárt, hogy egyes cégek más csapatok mögött fognak majd feltűnni a közeljövőben.

