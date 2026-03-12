Ügynöke lebuktatta: Aranylabdás csatárral erősít a Manchester City?

Egy madridi luxusszállodában folytatott titkos egyeztetés újabb lendületet adhat az átigazolási pletykáknak: The Sun információja szerint Ousmane Dembélé ügynöke találkozott a Manchester City sportigazgatójával, Hugo Viana-val.

A kamerák felvételein Moussa Sissoko – a francia támadó képviselőjét, aki nem azonos a korábbi Premier League-játékossal – látszik, amint belép egy madridi luxushotelbe, ahol Vianával folytatott megbeszélést. A portugál sportvezető a BL-nyolcaddöntő miatt Spanyolországban tartózkodott, ám sok öröme nem volt szerda este, a City súlyos vereséget szenvedett a Real Madrid otthonában.

Nem hivatalos tárgyalás – de komoly üzenet



Spanyol sajtóértesülések szerint a találkozó nem számított hivatalos tárgyalásnak, ugyanakkor megalapozhat egy potenciális nyári átigazolást. A 28 éves Dembélé jelenleg a Paris Saint-Germain játékosa, szerződéséből pedig még két és fél év van hátra.

Az Aranylabdás francia támadó kulcsszerepet játszott csapata legutóbbi sikerében is: gólt szerzett a Chelsea elleni 5–2-es győzelem során, amikor egy villámgyors kontratámadás végén juttatta előnyhöz csapatát.

Mindeközben a PSG-vel folytatott szerződéshosszabbítási tárgyalások állítólag megtorpantak, ami újabb lendületet adhat az átigazolási spekulációknak.

Újjáépítés Manchesterben

A Manchester Citynél komoly keretalakítás zajlik az elmúlt egy évben, miközben a klub jövője részben attól is függ, hogy mi lesz a vezetőedző, Pep Guardiola hosszú távú terveivel.

A klub tavaly nyáron nevezte ki Hugo Vianát sportigazgatónak, aki a legendás szakember, Txiki Begiristain utódjaként érkezett. A portugál vezető korábban hét éven át dolgozott a Sporting CP sportigazgatójaként, ahol számos sikeres igazolást és értékesítést irányított.

Manchesterben az elmúlt időszakban több nagy igazolás is érkezett, köztük Gianluigi Donnarumma, Rayan Cherki vagy Tijjani Reijnders. A keretben ugyanakkor lehetnek változások. Omar Marmoush jövője bizonytalan, míg Oscar Bobb téli távozása a Fulham csapatához akár helyet is teremthet egy új támadó számára.

Ha a City valóban lép, Dembélé megszerzése az egyik legnagyobb nyári átigazolási szenzáció lehetne az európai futballpiacon.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.