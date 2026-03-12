Goal.com
Live
Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

„Gusztustalan viselkedés” – Pedro Neto a hirdetőtáblának lökte a labdaszedőt a Chelsea párizsi kiütése során - VIDEO

A Chelsea portugál szélsője, Pedro Neto közellenséggé vált a közösségi médiában, miután a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés hajrájában elveszítette a fejét és felborított egy labdaszedő fiút.

Egy pillanatnyi elmezavar Párizsban

A Chelsea számára egyébként is rémálomszerűen alakult a kedd este a Parc des Princes-ben, de az 5–2-es vereséget egy rendkívül vitatott incidens tette még sötétebbé. A hosszabbítás perceiben, amikor a „Kékek” már kétgólos hátrányban futottak az eredmény után, a labda az oldalvonalon kívülre került a jobb oldalon.

Pedro Neto azonnal folytatni akarta a játékot, ám a labdát birtokló fiatal labdaszedő nem adta át azt elég gyorsan. A 26 éves portugál válogatott játékos ekkor dühében mellkason lökte a fiút, aki az ütközés erejétől a hirdetőtáblának csapódott.

Bár a közösségi médiában a szurkolók „gusztustalannak” bélyegezték a mozdulatot, és a PSG játékosai is azonnal számonkérték a szélsőt, Neto megúszta a sárga lapot a pályán. Ugyanakkor nem lélegezhet fel: az UEFA utólagos vizsgálatot indíthat „erőszakos viselkedés” vádjával, ami akár többmeccses eltiltást is vonhat maga után.

Anglia 1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Le Championnat
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Nantes crest
Nantes
FCN

Pár hete az Arsenal elleni PL-meccsen is összeszedett egy eltiltást érő pirosat.

Bocsánatkérés és mezajándék: Neto megszólalt

A lefújás után a láthatóan zaklatott Neto igyekezett jóvátenni a hibáját. A portugál válogatottbeli csapattársa, a PSG-ben játszó Vitinha segített a tolmácsolásban, hogy a szélső személyesen kérhessen elnézést a fiútól. Neto a mezét is odaadta a fiatalnak, majd a TNT Sports kamerái előtt is bűnbánóan nyilatkozott.

„Szeretnék bocsánatot kérni. Már beszéltem vele, a pillanat heve volt az egész. Vesztésre álltunk, én pedig gyorsan el akartam hozni a labdát. Meglöktem egy kicsit, aminek nem lett volna szabad megtörténnie. Láttam, hogy fájdalmat okoztam neki… Nem ilyen ember vagyok, de elragadtak az indulatok. Odaadtam neki a mezemet, tényleg nagyon sajnálom” – fogalmazott Neto.

A játékos hozzátette, hogy a fiú végül jól reagált a gesztusra:

„Azonnal beszéltem vele, ő pedig nevetett. Örült a meznek, én pedig vagy harmincszor elmondtam, hogy sajnálom. Nem értettem a franciáját, de mosolygott, szóval szerintem tudta, hogy csak a feszültség beszélt belőlem. Vitinha is mondta neki, hogy alapvetően nem vagyok ilyen típus.”

Padlón a Chelsea: Nehéz helyzetben Rosenior csapata

A pályán zajló események sem adtak okot az örömre a londoniak számára. Liam Rosenior együttese hiába szerzett gólokat Malo Gusto és Enzo Fernández révén, a védekezési hibák és Filip Jörgensen kapus bizonytalanságai megpecsételték a sorsukat. A párizsiaknál Ousmane Dembélé, Vitinha és Khvicha Kvaratskhelia is betalált, amivel a PSG hatalmas lépést tett a továbbjutás felé.

A Chelsea-re nehéz visszavágó vár a Stamford Bridge-en, de előbb a Premier League-ben kell javítaniuk a Newcastle ellen. A „Kékek” jelenleg az ötödik helyen állnak a tabellán, pontegyenlőséggel a Liverpoollal, és mindössze három pontra lemaradva a Manchester United és az Aston Villa mögött a BL-indulásért folytatott harcban.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés
0