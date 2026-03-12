„Gusztustalan viselkedés” – Pedro Neto a hirdetőtáblának lökte a labdaszedőt a Chelsea párizsi kiütése során - VIDEO

Egy pillanatnyi elmezavar Párizsban

A Chelsea számára egyébként is rémálomszerűen alakult a kedd este a Parc des Princes-ben, de az 5–2-es vereséget egy rendkívül vitatott incidens tette még sötétebbé. A hosszabbítás perceiben, amikor a „Kékek” már kétgólos hátrányban futottak az eredmény után, a labda az oldalvonalon kívülre került a jobb oldalon.

Pedro Neto azonnal folytatni akarta a játékot, ám a labdát birtokló fiatal labdaszedő nem adta át azt elég gyorsan. A 26 éves portugál válogatott játékos ekkor dühében mellkason lökte a fiút, aki az ütközés erejétől a hirdetőtáblának csapódott.

Bár a közösségi médiában a szurkolók „gusztustalannak” bélyegezték a mozdulatot, és a PSG játékosai is azonnal számonkérték a szélsőt, Neto megúszta a sárga lapot a pályán. Ugyanakkor nem lélegezhet fel: az UEFA utólagos vizsgálatot indíthat „erőszakos viselkedés” vádjával, ami akár többmeccses eltiltást is vonhat maga után.

Pár hete az Arsenal elleni PL-meccsen is összeszedett egy eltiltást érő pirosat.

Bocsánatkérés és mezajándék: Neto megszólalt

A lefújás után a láthatóan zaklatott Neto igyekezett jóvátenni a hibáját. A portugál válogatottbeli csapattársa, a PSG-ben játszó Vitinha segített a tolmácsolásban, hogy a szélső személyesen kérhessen elnézést a fiútól. Neto a mezét is odaadta a fiatalnak, majd a TNT Sports kamerái előtt is bűnbánóan nyilatkozott.

„Szeretnék bocsánatot kérni. Már beszéltem vele, a pillanat heve volt az egész. Vesztésre álltunk, én pedig gyorsan el akartam hozni a labdát. Meglöktem egy kicsit, aminek nem lett volna szabad megtörténnie. Láttam, hogy fájdalmat okoztam neki… Nem ilyen ember vagyok, de elragadtak az indulatok. Odaadtam neki a mezemet, tényleg nagyon sajnálom” – fogalmazott Neto.

A játékos hozzátette, hogy a fiú végül jól reagált a gesztusra:

„Azonnal beszéltem vele, ő pedig nevetett. Örült a meznek, én pedig vagy harmincszor elmondtam, hogy sajnálom. Nem értettem a franciáját, de mosolygott, szóval szerintem tudta, hogy csak a feszültség beszélt belőlem. Vitinha is mondta neki, hogy alapvetően nem vagyok ilyen típus.”

Padlón a Chelsea: Nehéz helyzetben Rosenior csapata

A pályán zajló események sem adtak okot az örömre a londoniak számára. Liam Rosenior együttese hiába szerzett gólokat Malo Gusto és Enzo Fernández révén, a védekezési hibák és Filip Jörgensen kapus bizonytalanságai megpecsételték a sorsukat. A párizsiaknál Ousmane Dembélé, Vitinha és Khvicha Kvaratskhelia is betalált, amivel a PSG hatalmas lépést tett a továbbjutás felé.

A Chelsea-re nehéz visszavágó vár a Stamford Bridge-en, de előbb a Premier League-ben kell javítaniuk a Newcastle ellen. A „Kékek” jelenleg az ötödik helyen állnak a tabellán, pontegyenlőséggel a Liverpoollal, és mindössze három pontra lemaradva a Manchester United és az Aston Villa mögött a BL-indulásért folytatott harcban.

