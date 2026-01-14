De Zerbi a teljes játékoskeretnek megmutatta Marseille-ben a Manchester Unitedtől kapott szerződéstervezetét

Roberto De Zerbi különös, de annál beszédesebb gesztust tett Marseille-ben: a hírek szerint az olasz szakember a teljes játékoskeretnek megmutatta a Manchester Unitedtől kapott szerződéstervezetét. Az angol rekordbajnok továbbra is élénken érdeklődik De Zerbi iránt.

A Manchester United 13 éven belül már a 12. vezetőedzőjét keresi, miután 14 hónap után menesztette Ruben Amorimot. A portugál tréner összeütközésbe került a klub felsővezetésével, ezért távozásra kényszerült. A csapat irányítását átmenetileg Darren Fletcher vette át két mérkőzés erejéig.

A Brighton elleni FA-kupa-kiesést követően a klub tovább lépett, és az idény végéig Michael Carricket nevezte ki megbízott vezetőedzőnek. A korábbi középpályás már a szombati, Manchester City elleni rangadón bemutatkozik új szerepkörében. Munkáját többek között Steve Holland, az angol válogatott korábbi másodedzője, valamint Jonny Evans, Jonathan Woodgate és Travis Binnion segíti.

A United tervei szerint nyáron végleges megoldást keres a kispadra, és számos név felmerült a lehetséges jelöltek között. Roberto De Zerbi is ott van a listán: Fabrizio Romano szerint az olasz szakember „az egyik komolyan mérlegelt opció, akit nagyra tartanak a klubnál”. A Daily Mail úgy tudja, De Zerbinek „sok csodálója van” Manchesterben, és a vezetőség kifejezetten olyan edzőt keres, aki már bizonyított a Premier League-ben.

Nem ez lenne az első kapcsolatfelvétel a felek között. Amikor az INEOS 2024 májusában edzőjelölteket hallgatott meg – mielőtt végül kitartott volna Erik ten Hag mellett –, De Zerbi neve akkor is felmerült, és tárgyalások is zajlottak vele.

Ten Hag menesztésének idejére azonban De Zerbi már elkötelezte magát a Marseille mellett, ahol 2027-ig érvényes szerződéssel rendelkezik. A L’Équipe értesülései szerint az olasz edző konkrét ajánlatot kapott a Manchester Unitedtől, amelyet egy motivációs célú csapatmegbeszélésen be is mutatott játékosainak.

Az eset még a 2024–25-ös idény elején, az első bajnoki előtt történt, a Brest elleni mérkőzést megelőzően. A beszámolók szerint De Zerbi projektoron vetítette ki a szerződéstervezetet az öltözőben, majd így szólt játékosaihoz:

„Most Manchesterben lehetnék, de a szenvedélyt a pénz elé helyeztem. Marseille-be a szenvedély miatt jöttem.”

Bár De Zerbi nyitott lenne egy Premier League-be való visszatérésre, a Manchester United több alternatívát is mérlegel. A jelöltek között szerepel Andoni Iraola, Oliver Glasner, Marco Silva, Thomas Tuchel és Mauricio Pochettino neve is.