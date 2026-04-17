Goal.com
Live
David Alaba Real Madrid 2026
Szabó Kristóf

Szezon végén távozik a Real Madrid sztárja - Alaba szerződésének lejártával hagyja el a spanyol fővárost

Transfers
Real Madrid
D. Alaba

Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano értesülései szerint szerződésének lejártával nyáron távozik a Real Madridtól a csapat 33 éves osztrák védője, David Alaba.

A 33 éves osztrák védő a 2021 nyarán érkezett a spanyol fővárosba a Bayern Münchentől, akkor kontraktusának lejártával ingyen érkezett a Real Madridhoz. Az első két szezonjában meghatározó játékosa volt a Királyi Gárdának Alaba, majd a 2023/24-es szezon decemberében keresztszalag-szakadást szenvedett a védő, amiből csak 2025 elején épült fel.

Azóta is kisebb sérülésekkel bajlódott a Real Madrid védője, az utóbbi két szezonban mindössze 15 találkozón lépett pályára, idén pedig egyértelműen kiszorult a csapatból, legutóbb március elején, a Getafe elleni hazai 1-0-ás vereség alkalmával játszott 55 percet.

Primera Division
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA

Az átigazolási hírekben jártas Fabrizio Romano szerint nem sokáig lesz lehetősége magára húzni a habfehér mezt Alabának, ugyanis az újságíró szerint az idény végén, szerződésének lejártával távozik a Real Madridtól, és Romano szerint több csapat is érdeklődik az osztrák védő iránt.

Alaba a Madridban töltött öt szezonja alatt 129 mérkőzésen lépett eddig pályára, ezeken öt gól és kilenc gólpassz a mérlege, nyáron pedig részt vehet hazájával a világbajnokságon, ahol Ausztria a J csoportban Jordániával, Argentínával és Algériával csap össze.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés