A 33 éves osztrák védő a 2021 nyarán érkezett a spanyol fővárosba a Bayern Münchentől, akkor kontraktusának lejártával ingyen érkezett a Real Madridhoz. Az első két szezonjában meghatározó játékosa volt a Királyi Gárdának Alaba, majd a 2023/24-es szezon decemberében keresztszalag-szakadást szenvedett a védő, amiből csak 2025 elején épült fel.

Azóta is kisebb sérülésekkel bajlódott a Real Madrid védője, az utóbbi két szezonban mindössze 15 találkozón lépett pályára, idén pedig egyértelműen kiszorult a csapatból, legutóbb március elején, a Getafe elleni hazai 1-0-ás vereség alkalmával játszott 55 percet.

Az átigazolási hírekben jártas Fabrizio Romano szerint nem sokáig lesz lehetősége magára húzni a habfehér mezt Alabának, ugyanis az újságíró szerint az idény végén, szerződésének lejártával távozik a Real Madridtól, és Romano szerint több csapat is érdeklődik az osztrák védő iránt.

Alaba a Madridban töltött öt szezonja alatt 129 mérkőzésen lépett eddig pályára, ezeken öt gól és kilenc gólpassz a mérlege, nyáron pedig részt vehet hazájával a világbajnokságon, ahol Ausztria a J csoportban Jordániával, Argentínával és Algériával csap össze.

