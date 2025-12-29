Felgyorsultak az események Újpesten: Hamarosan aláír az új vezetőedző, valamint szerb segédedzője

Értesülések szerint Szélesi Zoltán mindenben megegyezett az Újpest vezetésével, így hamarosan hivatalossá válhat kinevezése. A szakember stábja is körvonalazódik: Admir Hamzagić csatlakozhat segédedzőként.

A 40 éves szerb szakember a napokban elköszönt a Hertha BSC-től, hogy Dárdai Pál sportigazgató kérésére csatlakozzon klubunkhoz. Hamzagić rendkívül sokoldalú tapasztalattal rendelkezik: dolgozott már pályaedzőként, erőnléti edzőként, videoelemzőként, valamint scoutként is.

Nemzetközi rutinnal érkező szakemberről van szó, aki komoly szakmai hozzáadott értéket jelenthet Szélesi Zoltán formálódó stábjában. Információk szerint Szélesi kinevezésének hivatalos bejelentése is már csak idő kérdése.

Forrás: Lila Sector

