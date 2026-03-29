Mint ismert, a magyar válogatott szombat este 1-0-ra nyert Szlovénia ellen felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. A mieink győztes gólját Schön Szabolcs szerezte egy akrobatikus mozdulat után.

A mérkőzésen több híres médiaszemélyiség, köztük Széki Attila "Curtis" is kilátogatott.

Curtis és kisfia, Doni több magyar válogatott játékossal is fotózkodott a tegnapi magyar-szlovén mérkőzésen:

A Szoboszlai Dominikkal készült fotó természetesen kiemelt helyet kapott a népszerű rapper Instagram-oldalán:

A magyar válogatott legközelebb kedden Görögország ellen lép pályára a Puskás Arénában, szintén felkészülési mérkőzésen.

