Reagált Csoboth Kevin feljelentésére a FIFA, ezt válaszolta a nemzetközi szövetség!

Korábban írtunk róla, a 2024-s Európa Bajnokság egyik legemlékezetesebb gólját szerző Csoboth Kevin török kalandja hamar véget ért, miután egyoldalúan felbontotta szerződését a Genclerbirligi csapatával, mert a török csapat kéthavi fizetéssel tartozott a játékosnak.

A játékos menedzsmentje a FIFA-hoz fordult annak érdekében, engedélyezze a szövetség, hogy a szabályokkal ellentétben egy harmadik klubban is szerepeljen a tavaszi szezonban a támadó, miután a szezon elején már játszott a svájci St. Gallenben és a török klubban is.

A Nemzeti Sport újságírója, Pór Károly elérte Csoboth Kevin menedzserét, Filipovics Vladant, aki elmondta, nem adott helyt a magyar játékos követelésének a FIFA, és csak olyan bajnokságban játszhat a támadó, ahol most kezdődik az új idény: “Jelenleg Magyarországon tartózkodik, keressük a megoldást a helyzetére” - mondta az ügynök, kiemelve, a játékos svájci klubja engedélyezte Csobothnak, hogy tárgyaljon más csapatokkal, nem kell visszaérnie a St. Gallenhez.

Filipovics másik ügyfeléről, a jelenleg csapat nélküli Kleinheisler Lászlóról is friss információkat szolgáltatott az ügynök: “Volt egy-két megkeresés, érdeklődtek Csíkszeredából is, de egyelőre kivárunk. Magyarországról is van két-három érdeklődő, Kleinheisler László nem zárkózik el a hazatéréstől, de továbbra is a külföldi folytatás a prioritás”.