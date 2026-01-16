Feljelenti klubját a magyar válogatott játékosa

A Nemzeti Sport információi szerint az ankarai csapat fizetési felszólítás ellenére sem folyósított kéthavi fizetést a 19-szeres válogatott támadónak, aki így egyoldalúan felbontja kontraktusát a török csapattal, és visszatér Svájcba a St. Gallenhez. A lapnak a játékos menedzsere, Filipovics Vladan nyilatkozott, aki szerint azért nem számoltak az utóbbi mérkőzéseken Csoboth Kevinnel, mert tudták, a játékos feljelenti őket a FIFA-nál: „Csoboth Kevin kapcsán azért is jelenhettek meg azok a hírek, hogy nem számol vele a Genclerbirligi, mert a klubnál már tudták, hogy a játékos feljelenti a klubot a török szövetségnél. A FIFA ilyen esetekre vonatkozó előírásának megfelelően a Genclerbirliginek fizetési felszólítást küldtünk, aminek a határideje lejárt, így Csoboth Kevin egyoldalúan szerződést bont a török klubbal. A FIFA-nak jelezni fogjuk a történteket és kérvényezzük, hogy Csoboth Kevin egy harmadik csapatban is pályára léphessen ebben az idényben, mert ha ezt az engedélyt nem kapjuk meg, akkor csak olyan bajnokságba igazolhat, amelyben most kezdődik az új idény. Bízunk a kedvező elbírálásban”

Arról korábban már írtunk, Csoboth Kevin török kalandja hamar véget érhet, mivel az edzői stáb szerint az őszi szezonban nem sikerült az elvárt teljesítményt hoznia a magyar válogatott támadónak, ám most kiderült, valójában mi állt a mellőzés hátterében. Az Újpest pedig szívesen látná soraiban a 2024-es Európa-bajnokságon emlékezetes gólt szerző támadót, ám a fentebb említett szabályozás miatt erre jelenleg nincs sok esély.

Csoboth Kevin 5 bajnoki és 2 kupameccsen lépett pályára török csapatában, gólt és gólpasszt azonban nem sikerült szereznie, legutóbb még december közepén játszott a Török Kupa B-csoportjában a Bodrumspor ellen.