Kiderült az igazság: ezért nem térhet vissza Újpestre Csoboth Kevin

A Genclerbirligi Haber Ajansı beszámolója szerint a Genclerbirligi Ankara magyar szélsője, Csoboth Kevin elhagyta a klub antalyai edzőtáborát, és jelenleg Ankarában készül egyénileg. A vezetőség nem volt elégedett az őszi teljesítményével, emiatt a szezon második felére már nem számolnak vele.

Csoboth Kevin januárban nem térhet haza Újpestre

Bár korábban több magyar csapat érdeklődéséről is lehetett hallani Csobothtal kapcsolatban, többek között az Újpest is elgondolkodott egykori játékosa visszahozatalán, azonban az Eb-n a skótok ellen a 100. percben győztes gólt szélső egészen biztosan nem tér vissza januárban Magyarországra. Ugyanis a szabályok sajnos ezt nem teszik lehetővé.

Csoboth nyáron érkezett kölcson a svájci FC St. Gallenből, az idény során nyolc mérkőzésen lépett pályára Törökországban. Mivel az idényben két csapatban is szerepelt – St.Gallen és az Ankara – , így egy harmadikban már nem játszhat, ezért csak olyan bajnokságba igazolhat, ahol a szezon most kezdődik. A télen több hazai klub is érdeklődött iránta, és jelezték, hogy nyáron szívesen hazahoznák, így nem kizárt, hogy Csoboth nyáron hazatér Magyarországra.

Sajtóhírek szerint nemcsak Csoboth teljesítménye okoz problémát az Ankarának, hanem évi 450 ezer eurós fizetése is, ami hatalmas terhet ró a klubra, ezért is szabadulnának meg minél hamarabb a magyar válogatott játékostól.