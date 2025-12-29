Nehéz helyzetben a korábbi Eb-hős: Csoboth Kevin török kalandja úgy tűnik hamar véget ér

A csakfoci.hu értesülései szerint nem számol a Gençlerbirliği a bajnokság tavaszi folytatásában két kölcsönben szereplő játékosával, Csoboth Kevinnel és Dal Varesanoviccsal. A török klub szakmai stábja úgy ítélte meg, hogy az őszi idényben egyik futballista sem tudta hozni az előzetesen elvárt teljesítményt, ezért kikerültek a csapat további terveiből.

A döntés azonban nem csupán sportszakmai, hanem komoly pénzügyi kérdéseket is felvet a klubnál. A beszámoló szerint Csoboth Kevin éves fizetése megközelíti a 450 ezer eurót, ami jelentős terhet ró a Gençlerbirliği költségvetésére, különösen úgy, hogy a magyar támadó eddig nem vált alapemberré, és nem tudott meghatározó szerepet betölteni.

A helyzetet tovább bonyolítják az átigazolási szabályok is. A nemzetközi előírások értelmében egy labdarúgó egy idényen belül legfeljebb két klubban léphet pályára tétmérkőzésen. Csoboth már a szezon elején szerepelt a svájci St. Gallenben – igaz, mindössze 27 perc erejéig –, majd ezt követően a Gençlerbirliği mezét is magára öltötte, így a lehetőségei erősen korlátozottak.

A jelenlegi szabályozás alapján idény közben csak kivételes esetben válthatna új csapatra. Reális opciót elsősorban a korábbi klubjához való visszatérés jelenthetne, illetve elméleti lehetőségként szóba jöhetne egy olyan bajnokság is, ahol a szezon később rajtol, például valamelyik skandináv liga.

Korábban írtunk arról, hogy az Újpest is szemez korábbi játékosával, de a fent említett okok mellett az is nehezíti Csoboth hazatérését, hogy jelenlegi szerződése 2027-ig szól a St. Gallennel.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.