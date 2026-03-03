Az Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke az olasz EuropaCalcio portálnak adott interjújában elmondta, hogy az elmúlt évek Eb-szereplései, a rangos válogatott győzelmek és az UEFA-rangsorban elért előrelépés tudatos, következetes építkezés eredményei. Ugyanakkor hangsúlyozta: a legnagyobb feladat még hátravan, hiszen Magyarország 1986 után ismét ki szeretne jutni a világbajnokságra.

Csányi részletesen beszélt a magyar futball újratervezéséről, az elért eredményekről és a még megvalósításra váró célokról.

A magyar labdarúgás több nemzetköti sikert is fel tud mutatni

A beszélgetésben kiemelte, hogy a sikereket nem pusztán számokkal lehet igazolni, hanem azokkal a konkrét alapokkal, amelyekre a magyar labdarúgás újjáépítése épült. Emlékeztetett rá, hogy a magyar válogatott 2016 óta sorozatban három Európa-bajnokságra jutott ki, és olyan csapatokat győzött le az elmúlt években, mint Anglia, Németország, Horvátország vagy Törökország.

A stadionok építése kulcsfontosságú volt

Hozzátette ugyanakkor, hogy ezek az eredmények csak a felszínt jelentik, hiszen mögöttük jelentős infrastrukturális fejlesztések állnak: országszerte 28 új stadion épült, köztük a modern Puskás Aréna, amely Bajnokok Ligája-döntőnek is otthont ad. Az utánpótlásban is komoly előrelépés történt: 2010 óta több mint duplájára nőtt a regisztrált játékosok száma, és számos, elsősorban az amatőr és utánpótlásfutballt szolgáló pálya épült vagy újult meg.

A Ferencváros meneteléseivel az NB I is jól jár, de valami még hiányzik

A fejlődés a klubszinten is tetten érhető. Az NB I tizenkét helyet javított az UEFA-koefficiens rangsorában, a 36. pozícióból a 24. helyre lépett előre, amiben jelentős szerepet játszott a Ferencvárosi TC nemzetközi szereplése.

Egy fontos mérföldkő ugyanakkor még hiányzik: a világbajnoki részvétel. Csányi szerint a szövetség célja, hogy az 1986 óta tartó távollét után ismét kijusson a válogatott a vb-re, és ezt reális elvárásnak tartja. Úgy fogalmazott, a szövetségi kapitány feladata, hogy a következő tornára kivezesse a csapatot.

Marco Rossi a megfelelő ember a feladatra

A kapitány munkájával kapcsolatban bizakodó, különösen az új generáció miatt. Rámutatott: a legmagasabb szinten is vannak magyar játékosok, nemcsak Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos – akik a Liverpool FC futballistái –, hanem a Bundesligában és más élbajnokságokban szereplő fiatalok is, akik példaképként szolgálhatnak a következő generáció számára.

Csányi hangsúlyozta: a magyar futballrendszer alapja a kormányzat és a szövetség együttműködése. Az akadémiai rendszert a kormány felügyeli, míg a versenyrendszerben szereplő utánpótlás az MLSZ hatáskörébe tartozik; a siker kulcsa a közös célrendszer és az egyértelmű jövőkép.

Külön kitért a finanszírozási modellre is, amely ösztönzi a klubokat a magyar és fiatal játékosok szerepeltetésére. Bár ezt egyes klubok kritikával illetik, meggyőződése szerint a jövőbeni sikerekhez elengedhetetlen. A fenntarthatóság jegyében a bajnoki struktúra is átalakult – 12 csapatos NB I és 16 csapatos NB II működik –, emellett pénzügyi monitoringrendszer segíti az átlátható gazdálkodást.

Csányi szerint Portugália is favorit a világbajnokságon

A 2026-os világbajnokság esélyeseiről szólva elmondta: Portugáliával a selejtezők során kétszer is kiegyenlített mérkőzést játszott a magyar csapat, így egy esetleges portugál siker a korábbi teljesítményt is visszaigazolná. A favoritok között említette Franciaországot, Angliát, Spanyolországot és Németországot, külön kiemelve Norvégiát, amely hibátlan selejtezősorozatot produkált és 31 gólt szerzett. A tengerentúlról Argentínát és Brazíliát sorolta az esélyesek közé, megjegyezve, hogy az amerikai kontinensen rendezett torna plusz lendületet adhat a helyi válogatottaknak.

Végül a futball globális folyamatairól is beszélt: a sportág népszerűsége folyamatosan nő, ugyanakkor kihívást jelent, hogy a televíziós és streamingbevételek következtében a világ legjobb száz játékosa néhány klubnál koncentrálódik. Szerinte fontos az egyensúly, mert egy futballistának nem feltétlenül előnyösebb egy topklub kispadján ülni, mint rendszeresen játszani egy kisebb csapatban.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Marco Rossi egy interjúban elmondta, hogy Szoboszlai Dominik gyerekkori kedvenc csapata a Real Madrid. A magyar válogatott szövetségi kapitánya egy másik beszélgetés során arra is kitért, hogy nem zárja ki Franko Kovacevic behívását a nemzeti csapatba, a Ferencváros horvát támadója azonban udvariasan visszautasította Rossi közeledését, mondván, az ő szíve a horvát válogatottért dobog.



